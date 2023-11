Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 09:04

Na een mindere fase en een uitvalbeurt in Mexico, wist Sergio Pérez in Brazilië eindelijk weer eens de racer in hem te laten zien. 'Checo' vertrok zondagmiddag vanaf P9, maar trok vooral de aandacht in de slotfase van de race, waar hij met Fernando Alonso een geweldige knokpartij had voor het laatste podiumplekje.

De race op Interlagos lijkt de afgelopen jaren nooit te kunnen teleurstellen en dat was in de editie van 2023 wederom het geval. Het team van Red Bull Racing beschikte ook in Brazilië over de snelste wagen, al kwam McLaren met Lando Norris nog in de buurt van de tijden van overwinnaar Max Verstappen. De Nederlander kon na het gevecht in de eerste paar ronden, rustig een gat trekken en wist zijn zeventiende overwinning van het seizoen over de streep te trekken.

'Solide voorsprong op Hamilton'

Adviseur Marko was de afgelopen maanden kritisch op Pérez, maar deelt bij de Duitse tak van Sky Sports F1 de complimenten uit aan zijn coureur. "Het gevecht tussen Sergio en Alonso was sensationeel, het was op zijn best." Het duo was de laatste paar ronden met elkaar in gevecht en het resulteerde in een ware fotofinish. Marko legt uit waarom Pérez uiteindelijk als vierde werd afgevlagd. "Zijn fout was dat hij niet perfect uit bocht 3 kwam in de laatste ronde. Daarom was het net niet genoeg. Maar we hebben nu een solide voorsprong op [Lewis] Hamilton voor P2, dus dat moet goed komen", zo wijst Marko naar de voorsprong van 32 punten die 'Checo' nu heeft op Hamilton.

Verstappen 'zelfverzekerd' naar overwinning gereden

Voor Verstappen werd het alleen in de eerste paar ronden even interessant, toen Norris kwam aanzetten. Na een kort gevecht trok Verstappen een gat en verdween hij met de noorderzon. Marko zag een klinische uitvoering: "Max reed zelfverzekerd vooraan. Hij rijdt op een absoluut hoog niveau, maakt bijna geen fouten en er zijn weinig zwakke plekken." Het betekende de zeventiende zege voor de 26-jarige Limburger, die nogmaals zijn dominante vorm liet zien.