Brian Van Hinthum

Maandag 6 november 2023 07:59

Het werd een middag om snel te vergeten voor het team van Mercedes op het circuit van Interlagos. De Zilverpijlen kwamen zeer teleurstellend voor de dag en hadden nul tempo plus technische problemen. Na afloop van de domper voor de Duitse renstal reageert Toto Wolff kwaad op de prestaties van het team.

Daar waar de prestaties van Mercedes de laatste weken na een aantal goede upgrades steeds beter werden en hoop boden richting het einde van het seizoen, werd het op Interlagos een weekend om snel te vergeten voor Wolff en zijn team. Het hele weekend liep de ooit zo dominante formatie van de Oostenrijker compleet achter de feiten aan. Dat nota bene op het circuit waar Mercedes vorig jaar in het lastige 2022-seizoen de beste race van het seizoen wist te noteren.

Artikel gaat verder onder video

Onvergeeflijk

Dat was nu compleet tegenovergesteld. De keuzes aan de pitmuur zorgden voor veel frustraties bij George Russell, die tot overmaat van ramp zijn bolide ook voortijdig in de pits moest parkeren. Lewis Hamilton kwam niet verder dan een povere achtste stek en Wolff is na afloop voor de camera van Sky Sports dan ook totaal niet te spreken over het weekend van zijn team: "Een onvergeeflijke prestatie. Er zijn gewoon geen woorden voor. Die auto eindigde vorige week en de week ervoor tweede. Wat we er ook aan hebben gedaan, het was verschrikkelijk."

Medelijden

De Oostenrijker vervolgt: "Lewis heeft het nog overleefd in tegenstelling tot George. Ik kan alleen maar medelijden met die twee hebben dat ze met zo'n miserabel ding moeten rijden", klinkt het duidelijk. Beterschap richting 2024 is dus gewenst. "Het laat zien hoe moeilijk deze auto is. Het is op het scherpst van de snede. Dat moet je voor volgend jaar beter ontwikkelen. Het kan gewoon niet zo zijn dat je binnen zeven dagen met één van de twee snelste auto's op het podium eindigt, terwijl je nu nergens te bekennen bent en achtste eindigt", besluit hij.