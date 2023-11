Red Bull, Aston Martin en Williams moeten op het matje komen voor protest van Haas

Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 13:50 - Laatste update: 14:03

De internationale autosportfederatie heeft zich uitgesproken over het protest dat het team van Haas heeft ingediend naar aanleiding van de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team krijgt samen met Aston Martin, Red Bull Racing en Williams op woensdag 8 november, de kans om tekst en uitleg te geven over de vermeende track limits-overschrijdingen op COTA, zo meldt de autobond.

Afgelopen zaterdag, precies dertien dagen na de wedstrijd in de VS, diende Haas het protest in. Dat had te maken met nieuw opgedoken beelden van Sergio Pérez, die in bocht zes diverse keren over de track limits ging. De Mexicaan hoefde echter niet te rekenen op een straf en dat had weer te maken met het ontbreken van camera's in de desbetreffende bocht. Het lijkt erop dat de coureurs van Williams en Aston Martin ook in de fout zijn gegaan, want die twee teams moeten zich ook melden.

Right of Review

Haas heeft officieel een 'Right of Review' aangevraagd. Het zou gaan om een mogelijke overtreding van artikel 33.3 van de 'Internationale Sporting Code'. In het document van de FIA wordt er gesproken over autonummer 23 en dat is de Williams van Alexander Albon. De Britse Thai zou zich dus schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de track limits. De teams die worden opgeroepen zullen woensdag 8 november de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen.

De FIA deelt het woensdag op in twee besprekingen. Zo zal de eerste hoorzitting gaan over het leveren van 'nieuw en significant' bewijs, dat op het moment van de overschrijdingen niet beschikbaar was voor de partij die het protest heeft ingediend. Dat zal dus gaan om beelden van de track limits-overschrijdingen. Op basis van die vergadering wordt besloten of er een tweede hoorzitting nodig is om een eventuele straf uit te delen.