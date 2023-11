Lars Leeftink

Maandag 6 november 2023 10:33 - Laatste update: 10:39

Max Verstappen schreef zondagavond de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam door Lando Norris en Fernando Alonso af te troeven. Daar waar Verstappen, iets wat ook de internationale media hebben gezien, geen duel hoefde uit te vechten, moest Alonso dit wel om zijn derde plaats te behouden.

Verstappen reed vanaf het begin op P1 en had, zeker na het uitvallen van Charles Leclerc tijdens de opwarmronde, bij de start geen concurrent. De Nederlander zou zeker niet ver wegrijden van Norris, maar was ook bezig met het sparen van de banden. Verstappen won de race zonder enige moeite, voor Norris. Alonso moest in de slotfase, na een stabiele race van hem, ineens nog vechten met Sergio Pérez om P3 te behouden. Dit lukte maar net. De internationale media hadden ook aandacht voor dit duel.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport is van mening dat achter Verstappen eindigen betekent dat je de 'beste van de wereld' bent, simpelweg omdat Verstappen niet van deze wereld is. "Vooraan was er geen strijd. Na een herstart vanwege het ongeluk tussen Alex Albon en Kevin Magnussen, ging Verstappen ervandoor. Norris naderde hem in de derde ronde, waarna de Nederlander het tempo opvoerde en het lastig werd voor de Engelsman. He team uit Woking waagde een gok na de tweede stop van Max en probeerden op de baan te blijven om te zien of er een kans was om de tweede bandenwissel niet te doen en de overwinning te pakken. Maar na twee ronden zagen ze dat er geen kans was en dus wisselden ze alsnog voor een tweede keer. Voor McLaren, met Andrea Stella als teambaas, blijft er echter de enorme voldoening om terug te zijn op het hoogste niveau: finishen achter Red Bull staat gelijk aan eerste worden van de 'rest van de wereld'."

The Guardian

The Guardian is vooral teleurgesteld over de race van Mercedes, dat zich niet kon mengen in het duel tussen Red Bull, Aston Martin en Norris. "Het contrast tussen Verstappen en Red Bull en Mercedes in Brazilië had niet schrijnender kunnen zijn en maakte het lastig voor fans van Mercedes om naar de race te kijken, noch vanuit de cockpit van Hamilton die zwoegde om de achtste plaats, noch vanuit de garage of het hoofdkwartier van het team in Brackley. Verstappen leverde een gecontroleerde, dominante run van pole tot het einde van de race. Hij versloeg de McLaren van Lando Norris en de Aston Martin van Fernando Alonso met gemak. De Spanjaard eindigde derde, nadat de Spanjaard het hoogtepunt van de race had geleverd in een prachtig duel op het laatste moment met Sergio Pérez, die vierde werd. In hun kielzog volgden Mercedes. Hun recente opleving bleek een soort valse dageraad te zijn, want Hamilton worstelde opnieuw met de auto, de banden die werden opgevreten, de snelheid op rechte stukken en met de snelheid in de bochten. Dus zo'n beetje elk gebied waar een auto sterk moet zijn."

Bild

Bij het Duitse Bild is er vooral aandacht voor de crash aan het begin van de race, waar Alex Albon en Kevin Magnussen bij betrokken waren. "Max Verstappen won het 'crashfestival' van Interlagos. De eerste crash vond echter plaats in de formatieronde: Charles Leclerc had een hydraulisch probleem met zijn Ferrari, crashte zijn auto in de vangrail en lag eruit. Albon en Magnussen raakten elkaar vervolgens bij de start. Albon verloor daarbij een band. Beide auto's crashten. De band ging er vanzelf af en kwam vast te zitten op de sidepod van Hülkenberg vlak voor het achterwiel. De Duitser nam hem onvrijwillig mee, totdat de band een projectiel werd, opsteeg, over de rest van het veld vloog en van bovenaf de achtervleugel van Ricciardo raakte."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat vooral aandacht had voor het duel tussen Pérez en Alonso tijdens de slotfase van de race. "De zeventiende overwinning van de Nederlander in het seizoen 2023 was ook zijn 52ste in de Formule 1, waarmee hij Alain Prost voorbij is gegaan op de vierde plaats in de all-time lijst van winnaars. Alleen Sebastian Vettel (53 zeges), Michael Schumacher (91 zeges) en Lewis Hamilton (103 zeges) hebben er meer. Alonso stond voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland in augustus weer op het podium en gaf een lesje in verdedigen tegen Pérez in een spannend duel tijdens de laatste vijftien ronden. Pérez zat een aantal ronden in Alonso's DRS, maar kon er niet langs terwijl de Aston Martin-coureur tactisch verschillende lijnen reed om voorop te blijven. Uiteindelijk haalde Pérez Alonso in de voorlaatste ronde in, maar de Spanjaard gaf niet op en kwam in de laatste ronde bij het ingaan van bocht vier weer voor Perez uit om zo met 0,053 seconden na een fotofinish op P3 blijven."