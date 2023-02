Red Bull onthult livery RB19, veel kritiek op gestuntel tijdens rommelige stream | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze vrijdag stond natuurlijk uitgebreid in het teken van de onthulling van de livery van de nieuwe RB19, het nieuwste speeltje voor Max Verstappen en Sergio Pérez. De onthulling in New York City bracht ook op het internet het nodige teweeg en men reageerde massaal op de langdradige show in The Big Apple. Daarnaast kwam ook nog eens het nieuws naar buiten dat de Oostenrijkse renstal de samenwerking aangaat met Ford en dus zit de recap van vandaag bomvol.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay gaat ook dit jaar testdagen Formule 1 uitzenden

Viaplay gaat ook dit jaar de wintertestdagen van de Formule 1 uitzenden, zo heeft de streamingdienst laten weten. De uitzendingen lopen van 08:00 uur in de ochtend tot 17:30 uur in de middag. De testdagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2023 worden verreden op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari. Net als afgelopen jaar vindt dit drieluik plaats op het Bahrain International Circuit in Bahrein, waar één week later de eerste Grand Prix van 2023 wordt verreden. Hele artikel lezen? Klik hier

Twitter kraakt langdurig reclamepraatje Red Bull in aanloop naar onthulling RB19

Red Bull Racing begon omstreeks 15:00 uur met haar live-uitzending voor de onthulling van de RB19, het nieuwe wapentuig voor komend seizoen. Echter, een half uur later, was er nog steeds geen glimp van de auto te zien. Er volgde eerst een lang introductie- en reclamepraatje. Dit zorgde voor de nodige irritaties op Twitter. Hele artikel lezen? Klik hier

Officieel: Red Bull Racing kondigt partnerschap met Ford aan

Red Bull Racing heeft tijdens de lancering van de RB19 het verwachte partnerschap met Ford aangekondigd. De Amerikaanse autofabrikant bracht een half uur voor het evenement in New York van start ging naar buiten dat het in 2026 terug zou keren in de Formule 1, maar vertelde nog niet in welke hoedanigheid. Hele artikel lezen? Klik hier

In beeld: Red Bull Racing onthult livery voor Formule 1-seizoen 2023

Red Bull Racing heeft zojuist de livery onthult voor de RB19: de Formule 1-wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend seizoen jacht hopen te maken op het kampioenschap. Zoals we kennen van de Oostenrijkse renstal is men grotendeels trouw gebleven aan de traditionele livery van het team. Hele artikel lezen? Klik hier

Internet reageert gefrustreerd op nieuwe livery Red Bull voor 2023: "Hele dag verpest"

Red Bull heeft de livery voor de RB19 vrijdag voor het eerst aan de buitenwereld getoond. Het internet reageerde na afloop vooral gefrustreerd op de kleurstelling en het uiterlijk van de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA maakt zes motorleveranciers vanaf 2026 bekend: Honda keert terug in Formule 1

Vanaf 2026 gaan de motorreglementen op de schop en dat is voor sommige fabrikanten hét ideale instapmoment om de sport in te komen. De FIA heeft na de aankondiging van Ford nu bekendgemaakt welke zes motorfabrikanten zich hebben aangemeld om te mogen deelnemen vanaf 2026. Hele artikel lezen? Klik hier

Red Bull-stream loopt volledig in de soep met aankondiging Domenicali

De lancering van de nieuwe Red Bull voor Max Verstappen en Sergio Pérez werd groots aangepakt door de Oostenrijkse renstal, al viel de onthulling lang niet bij iedereen in de smaak. Men zette zichzelf overigens richting het einde van de livestream finaal voor schut, toen Formule 1-baas Stefano Domenicali naar het podium gesommeerd werd. Hele artikel lezen? Klik hier

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)