Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 11:39

Viaplay gaat ook dit jaar de wintertestdagen van de Formule 1 uitzenden, zo heeft de streamingdienst laten weten. De uitzendingen lopen van 08:00 uur in de ochtend tot 17:30 uur in de middag.

De testdagen voorafgaand aan het Formule 1-seizoen van 2023 worden verreden op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari. Net als afgelopen jaar vindt dit drieluik plaats op het Bahrain International Circuit in Bahrein, waar één week later de eerste Grand Prix van 2023 wordt verreden. De testdagen zijn naast op F1TV, dus ook live te volgen op Viaplay. De prestatie wordt verzorgd door Amber Brantsen, aangevuld met verschillende analisten. Het wordt niet duidelijk of de testdagen op Viaplay worden voorzien van live commentaar.

Tijdschema testdagen

De precieze tijden voor de testdagen in Bahrein zijn nog niet bekendgemaakt. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de tijden hetzelfde zullen zijn als afgelopen jaar. Dit zou betekenen dat de testdagen lokale tijd om 10:00 uur beginnen, wat betekent dat de sessies in Nederland om 08:00 uur aanvangen. De testdagen worden opgedeeld in een ochtendsessie en een middagsessie, met daar tussen een uur lunchpauze. Dit betekent dat er waarschijnlijk van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd gereden wordt.

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit werd grotendeels gebouwd in 2003. Hermann Tilke - een bekende Formule 1-architect - is verantwoordelijk voor het design van de baan. Omdat het circuit gelegen is in de woestijn gaat het asfalt regelmatig gebukt onder een laagje zand. Dit zorgt er in combinatie met het feit dat de baan verder weinig wordt gebruikt voor dat de rijders vaak even moeten zoeken naar grip. Het circuit is in totaal 5.412 kilometer lang en telt 15 bochten. In 2020 stond het circuit twee keer op de kalender vanwege de coronapandemie, waarbij tijdens de tweede race op de buitenste ring van de baan werd gereden.

