Formule 1-wintertest 2023: Waar, wanneer, hoe laat en alles wat je verder moet weten

Woensdag 25 januari 2023 16:58

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen kruipt langzaam maar zeker dichterbij, wat betekent dat ook de testdagen inmiddels om de hoek staan. Dit drieluik is ontzettend belangrijk voor de teams, maar ook de fans kijken er vaak reikhalzend naar uit. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten.

Dit jaar staan er maar liefst 23 races op de Formule 1-kalender, wat betekent dat de teams zich wederom opmaken voor een bomvol seizoen. In eerste instantie zou er een recordaantal van 24 races op lijst met bestemmingen staan, maar na het opnieuw wegvallen van China besloot de Formule 1 dat het wel prima was zo. Wél staan er twee nieuwkomers op de kalender: Qatar en Las Vegas. Daarmee hebben we dit jaar zowel drie races in de Perzische Golf (Bahrein, Saoedi-Arabië en Qatar) als in de Verenigde Staten (Miami, Texas, en Las Vegas).

Formule 1-testdagen Bahrein 2023

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 5 maart van start met de Grand Prix van Bahrein. Om deze reden worden de testdagen ook op het Bahrain International Circuit verreden. Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 februari zullen de teams voor het eerst hun nieuwe wapenfeiten de baan opsturen. In het kader van kosten besparen en een aantal reglementswijzigingen wordt er slechts drie dagen getest, waar dit in het verleden zes dagen was. Deze drie dagen moeten verdeeld worden onder de twee coureurs van ieder team, wat in de praktijk vaak neerkomt op anderhalve testdag per rijder.

Bahrain International Circuit

Het Bahrain International Circuit werd grotendeels gebouwd in 2003. Hermann Tilke - een bekende Formule 1-architect - is verantwoordelijk voor het design van de baan. Omdat het circuit gelegen is in de woestijn gaat het asfalt regelmatig gebukt onder een laagje zand. Dit zorgt er in combinatie met het feit dat de baan verder weinig wordt gebruikt voor dat de rijders vaak even moeten zoeken naar grip. Het circuit is in totaal 5.412 kilometer lang en telt 15 bochten. In 2020 stond het circuit twee keer op de kalender vanwege de coronapandemie, waarbij tijdens de tweede race op de buitenste ring van de baan werd gereden.

Tijdschema testdagen

De precieze tijden voor de testdagen in Bahrein zijn nog niet bekendgemaakt. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de tijden hetzelfde zullen zijn als afgelopen jaar. Dit zou betekenen dat de testdagen lokale tijd om 10:00 uur beginnen, wat betekent dat de sessies in Nederland om 08:00 uur aanvangen. De testdagen worden opgedeeld in een ochtendsessie en een middagsessie, met daar tussen een uur lunchpauze. Dit betekent dat er waarschijnlijk van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd gereden wordt.

Verwacht tijdschema

Donderdag 23 februari: 08:00 uur tot 12:00 uur - 13:00 uur tot 17:00 uur

Vrijdag 24 februari: 08:00 uur tot 12:00 uur - 13:00 uur tot 17:00 uur

Zaterdag 25 februari: 08:00 uur tot 12:00 uur - 13:00 uur tot 17:00 uur

Waar kan ik de Formule 1-testdagen kijken?

De testdagen zijn van begin tot eind live te volgen op F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Afgelopen jaar werden de testdagen ook uitgezonden door Viaplay, maar op moment van schrijven is nog niet bekend of dat ook nu weer het geval zal zijn. Geen livestream bij de hand? Dan word je van minuut tot minuut op de hoogte gehouden middels het liveblog op GPFans.com. Ook kan je hier zowel na de ochtend- als middagsessie een uitgebreide samenvatting lezen.

Waarom zijn de testdagen belangrijk?

De Formule 1-teams runnen tal van simulaties tijdens de ontwikkeling van de nieuwe wagen, maar tijdens de testdagen worden de auto's voor het eerst écht in de praktijk getest. Hoe goed de windtunnels en simulatoren van de teams vandaag de dag ook zijn, hier komen vrijwel altijd belangrijke dingen aan het licht. Kijk bijvoorbeeld eens naar het team van Mercedes afgelopen jaar. In de windtunnel was de W13 een auto om serieus rekening mee te houden, maar eenmaal op de baan bleek ervan alles mis mee te zijn.

De testdagen zijn dus ontzettend belangrijk en bieden de kans om eventuele problemen of mankementen nog aan te kunnen pakken. Maar toch staat performance hier niet hoog op het lijstje. De teams willen namelijk vooral de betrouwbaarheid van het materiaal aan de tand voelen. Het vinden van de juiste afstellingen of een aantal updates ontwikkelen om de performance op bepaalde vlakken te verbeteren, komt later wel.

Waarom zijn de rondetijden niet representatief?

Dat is ook meteen een van de redenen dat je niet te veel waarde moet hechten aan de rondetijden. Staat jouw favoriete team lager op de tijdenlijst dan gehoopt? Geen paniek. Het is tijdens de testdagen namelijk onmogelijk om te zeggen met hoeveel brandstof een coureur rijdt, met welke afstelling hij rijdt, hoe ver de motor staat opengeschroefd en ga zo nog maar even door. Daarnaast kiezen met name de teams die wat lager in de pikorde staan er soms voor om een zogeheten glory lap te rijden: één ronde zo hard mogelijk over het circuit met weinig benzine en op nieuwe slicks in de hoop bovenaan te eindigen. Dat levert ondanks dat de tijden niet representatief zijn, toch vaak media-aandacht op.

Waarom wordt er maar met één auto gereden?

Tijdens de testdagen wordt er met één auto gereden. Dit betekent dat bijvoorbeeld Max Verstappen en Sergio Pérez de auto moeten delen. Op papier oogt dit onhandig omdat beide heren bijvoorbeeld andere afmetingen hebben en dus andere stoeltjes nodig hebben. Het kost de teams tijd om de auto om te bouwen als er van coureur gewisseld wordt, en veel tijd hebben ze sowieso al niet. Enkele jaren geleden is echter besloten dat er met één auto wordt gereden om kosten te besparen. Met name voor de kleinere teams kan het namelijk lastig zijn om twee auto's rijklaar te hebben voor de start van het seizoen.

Wat is sandbaggen?

Een term die je tijdens de testdagen waarschijnlijk regelmatig gaat horen is sandbaggen. Dit betekent dat de teams nog niet het achterste van de tong willen laten zien qua performance van de auto, om de concurrentie niet wijzer te maken dan nodig. Het verwijst naar fictieve zandzakken die teams aan de auto hangen om de prestaties te verminderen. De standaard discussie tijdens de testdagen is dan ook altijd of een team aan het sandbaggen is, of dat de prestaties daadwerkelijk tegenvallen.

Speciale liveries

Een ander terugkerend fenomeen tijdens de testdagen zijn de speciale liveries waar de teams soms mee ten tonele verschijnen. Vrijwel ieder jaar zijn er wel een aantal renstallen die ervoor kiezen om in een tijdelijk jasje op het circuit te verschijnen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden om technische snufjes op de auto te onthullen of omdat afspraken met bepaalde sponsoren nog niet rond zijn, maar het kan ook gewoon een extraatje voor de fans zijn. Meestal ziet het er namelijk vooral gewoon heel gaaf uit.

Alfa Romeo tijdens de testdagen in 2022

