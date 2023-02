Jan Bolscher

Red Bull Racing heeft tijdens de lancering van de RB19 het verwachte partnerschap met Ford aangekondigd. De Amerikaanse autofabrikant bracht een half uur voor het evenement in New York van start ging naar buiten dat het in 2026 terug zou keren in de Formule 1, maar vertelde nog niet in welke hoedanigheid.

Red Bull Racing was al enige tijd op zoek naar een nieuwe partner op motorisch gebied voor vanaf 2026. Dat jaar worden er nieuwe motorische reglementen in de Formule 1 geïntroduceerd. De Oostenrijkse grootmacht was in eerste instantie dicht bij een deal met Porsche, maar onenigheid over de verdeling van de aandelen gooide afgelopen jaar roet in het eten. Nu is er dus een nieuwe partner gevonden in Ford: een Amerikaans automobielconcern dat auto's bouwt onder de eigen naam Ford en Lincoln. Ford was in 2004 voor het laatst actief in de Formule 1, toen als sponsor van Jordan F1.

Red Bull Powertrains x Ford

Eerder op vrijdag werd al bekend dat de Amerikaanse fabrikant vanaf 2026 terugkeert in de Formule 1. Vanaf dat moment was het in principe al afwachten geblazen op de aankondiging vanuit Red Bull die later op de dag zou komen tijdens de lancering van de gloednieuwe RB19, waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez in 2023 opnieuw op jacht gaan naar de wereldtitel. Die aankondiging is nu eindelijk hier en Ford voegt haar naam vanaf 2026 bij de Oostenrijkse renstal, waar men ondertussen hard verder werkt aan Red Bull Powertrains.

Het project

Red Bull Racing is namelijk met beide teams druk bezig met het Red Bull Powertrians-project, waarmee men zichzelf van de eigen krachtbron kan gaan voorzien. Door Ford binnen te halen, levert dat financiële voordelen op, zonder dat men de eigen macht over het project verliest. Een belangrijk punt waarop de gesprekken met Porsche bijvoorbeeld misliepen. Ford wil aan de andere kant profiteren van de groeiende populariteit van de Formule 1, voornamelijk in thuisland de Verenigde Staten.

