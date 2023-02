Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 15:50 - Laatste update: 16:40

Red Bull Racing heeft zojuist de livery onthult voor de RB19: de Formule 1-wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend seizoen jacht hopen te maken op het kampioenschap. Zoals we kennen van de Oostenrijkse renstal is men grotendeels trouw gebleven aan de traditionele livery van het team.

Red Bull Racing is op Haas na het tweede team dat een eerste versie van het wapenfeit voor aankomend seizoen wereldkundig maakt. Het gaat hierbij vooral om het tentoonstellen van de nieuwe livery, want - en dat geldt voor alle renstallen - men wil natuurlijk nog niet het achterste van de tong laten zien. Met de RB19 hoopt de formatie uit Milton Keyens de dominante campagne van afgelopen jaar door te kunnen zetten. Qua kleurenpatroon is het grotendeels wat we kennen van Red Bull Racing. Bekijk de RB19 hieronder vanuit alle hoeken.

