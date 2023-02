Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 17:47 - Laatste update: 17:52

De lancering van de nieuwe Red Bull voor Max Verstappen en Sergio Pérez werd groots aangepakt door de Oostenrijkse renstal, al viel de onthulling lang niet bij iedereen in de smaak. Men zette zichzelf overigens richting het einde van de livestream finaal voor schut, toen Formule 1-baas Stefano Domenicali naar het podium gesommeerd werd.

Het had allemaal groots en indrukwekkend moeten zijn: de tentoonstelling van de nieuwe RB19 voor Red Bull Racing. Uiteindelijk werd het voornamelijk een uitgerekt verkooppraatje van de energiedrankjesfabrikant, waarbij er ook een hoop overbodige zaken aan bod kwamen om de uiteindelijke onthulling van de RB19 maar zo lang mogelijk uit te stellen. Zo kwamen er ook een aantal andere sporters aan het woord, die zorgden voor de nodige ongemakkelijke momenten. Fans en kijkers van de stream lieten op het internet al weinig heel van de opmerkelijke stream.

Domenicali

Uiteindelijk kwam het meest vreemde en amateuristisch ogende moment pas richting het einde van de stream naar voren. De host van de show kondigde namelijk in het bijzijn van onder meer Verstappen, Pérez, Christian Horner en Daniel Ricciardo de naam van Domenicali, de grote baas van de Formule 1 aan. Dat duurde en duurde maar tijdens het wachten op de Italiaan, waarna men besloot te redden wat er te redden viel door op een ander onderwerp over te gaan. Later moest de presentator echter mededelen dat Domenicali überhaupt niet aanwezig bleek in New York, waarmee een amateuristische blunder geboren bleek.

