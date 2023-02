Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 16:42

Vanaf 2026 gaan de motorreglementen op de schop en dat is voor sommige fabrikanten hét ideale instapmoment om de sport in te komen. De FIA heeft na de aankondiging van Ford nu bekendgemaakt welke zes motorfabrikanten zich hebben aangemeld om te mogen deelnemen vanaf 2026.

De nieuwe motorsportreglementen vanaf 2026 bieden voor enkele geïnteresseerde partijen het ideale instapmoment om de overstap naar de koningsklasse te maken. Al een lange tijd zingen de namen van motorfabrikanten als Audi en Ford rond in combinatie met de Formule 1 en Audi bijvoorbeeld maakte eerder al bekend dat men in zee gaat met Sauber, de overkoepelende organisatie van Alfa Romeo. Ford kondigde op vrijdag de gloednieuwe samenwerking met Red Bull Racing aan.

Alpine

Daarbij zijn er twee van de zes motorsportfabrikanten die zich voor 2026 en verder hebben ingeschreven bekend. Uiteraard zal Ferrari ook dan weer van de partij zijn, net als Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd. Voor na dat jaar staat Alpine Racing ingeschreven, waarmee het erop lijkt dat de Fransen zich definitief van Renault willen gaan afscheiden en op eigen voet verder gaan.

Honda

De allergrootste verrassing die we bij de namen zien is die van Honda Racing Corporation, waarmee de Japanners ook vanaf dat jaar weer definitief terug lijken te keren op de grid. In welke vorm en hoedanigheid dat gaat gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Wél is het zo dat de naam van Cadillac de grote ontbrekende schakel op het lijstje is. Zij zijn in zee gegaan met Andretti Racing, maar het is nog altijd allemaal vrij onduidelijk of het nieuwe team van de Amerikaan voet aan de grond krijgt in de Formule 1. Mogelijk kiest Honda voor een samenwerking met het team.

