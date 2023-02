McLaren kan beroep doen op Schumacher, Vettel uit zorgen over voortbestaan F1 | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 1 februari 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat Mick Schumacher naast zijn werkzaamheden voor Mercedes dit jaar, ook de reservecoureur van McLaren zal zijn. Bent Viscaal zal aankomend seizoen te bewonderen zijn in het World Endurance Championship bij het team van Prema en Sebastian Vettel is bang dat de Formule 1 op den duur misschien wel wordt verboden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Viscaal maakt mooie volgende stap: Tukker stapt over naar Prema in WEC

Bent Viscaal heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de racerij. De Tukker maakte vorig jaar de overstap naar de langeafstandsracerij en ziet zijn goede prestaties van afgelopen jaar nu beloond worden met een zitje bij het team van Prema in de World Endurance Championship, ook wel de WEC genoemd. Hele artikel lezen? Klik hier

Sainz: van voormalig teamgenoot Verstappen naar titelconcurrent in 2023?

Carlos Sainz is inmiddels 28 jaar oud en heeft al flink wat teams versleten in zijn weg richting de top van de Formule 1. Vorig jaar verliep niet zoals gehoopt voor de Spanjaard, met een auto die wel degelijk tot veel in staat was. Gaat het in 2023 dan wel gebeuren? Hele artikel lezen? Klik hier

Schumacher in 2023 ook reservecoureur van McLaren

Voor Mick Schumacher liggen er nog een aantal kansen in het verschiet in 2023. Zoals Nyck de Vries vorig jaar als reservecoureur van Mercedes bij diverse Mercedes-aangedreven teams kon invallen, geldt nu hetzelfde voor Schumi, zo bevestigt McLaren. Hele artikel lezen? Klik hier

Vettel luidt noodklok: "Zou jammer zijn als Formule 1 verboden wordt"

Sebastian Vettel mag dan de deur van de Formule 1 achter zich dichtgetrokken hebben, hij draagt de sport nog absoluut een warm hart toe. De 35-jarige Duitser wil de eigenaren van de sport dan ook waarschuwen en spreekt van een mogelijk verbod op de koningsklasse als men op dezelfde voet door blijft gaan. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit zijn zes van de meest opmerkelijke liveries aller tijden in de Formule 1

Met de lancering van de nieuwe Haas-livery eerder deze week en de onthulling van de gloednieuwe RB19 voor de deur zitten we volop in de onthullingen van de nieuwe Formule 1-bolides voor het nieuwe seizoen. Interessant om te zien waar de teams dus mee komen. In het verleden pakten de nieuwe liveries niet altijd even goed uit. Wij zetten zes van de meest opvallende en ongebruikelijke liveries op een rijtje. Hele artikel lezen? Klik hier

Kvyat heeft nieuw stoeltje te pakken en gaat aan de slag in endurance

Voormalig Red Bull Racing-coureur Daniil Kvyat voegt zich vanaf komend seizoen bij het FIA WEC (World Endurance Championship) om deel te nemen aan het LMP2-seizoen met PREMA Racing. Hele artikel lezen? Klik hier

