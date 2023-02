Jeen Grievink

Sebastian Vettel mag dan de deur van de Formule 1 achter zich dichtgetrokken hebben, hij draagt de sport nog absoluut een warm hart toe. De 35-jarige Duitser wil de eigenaren van de sport dan ook waarschuwen en spreekt van een mogelijk verbod op de koningsklasse als men op dezelfde voet door blijft gaan.

Vettel nam na afgelopen seizoen afscheid van de Formule 1, maar blijft een belangrijk icoon in de autosportwereld. De Heppenheimer staat erom bekend erg betrokken te zijn bij maatschappelijke kwesties en geeft dan ook een waarschuwing af. De laatste jaren wordt er wereldwijd veel gehamerd op het redden van het milieu en volgens Vettel wordt het de hoogste tijd dat ook de Formule 1 een duit in het zakje gaat doen. Het autosportcircus scheurt niet alleen rond op tientallen circuits, maar vliegt ook met tig mensen vrijwel iedere week de wereld over. Als dat niet veranderd, vreest Vettel een verbod op de Formule 1 in de nabije toekomst.

Vettel waarschuwt voor mogelijk verbod Formule 1

Als de Formule 1 - en de autosport in zijn geheel - gewoon op dezelfde voet door blijft gaan de komende jaren, vreest Vettel het ergste. Hij hoopt dat kinderen, waaronder die van hemzelf, de komende tijd ook nog kunnen genieten van al het racespektakel, maar dit wordt bedreigd door de huidige klimaatissues. "We hebben jonge coureurs en ik heb zelf kinderen, en het is echt een voorrecht om de autosport te ervaren zoals ik heb gedaan. Het zou jammer zijn als dit ooit verboden zou worden vanwege voor de hand liggende redenen", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen in gesprek met het Italiaanse Corriere dello Sport.

Verandering noodzakelijk in de autosport

De Duitser is van mening dat de eigenaren van de sport moeten ingrijpen en moeten nadenken over duurzamere alternatieven. "Ik denk dat we voor de toekomst, als we willen doorgaan met de sport en onze passie voor racen willen cultiveren, moeten nadenken over alternatieven", zo zegt hij. "Zo niet, dan kunnen we de dingen nog een paar jaar blijven doen zoals we gewend zijn, alvorens we met een echt groot probleem worden geconfronteerd."

