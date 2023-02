Brian Van Hinthum

Woensdag 1 februari 2023 16:29

Met de lancering van de nieuwe Haas-livery eerder deze week en de onthulling van de gloednieuwe RB19 voor de deur zitten we volop in de onthullingen van de nieuwe Formule 1-bolides voor het nieuwe seizoen. Interessant om te zien waar de teams dus mee komen. In het verleden pakten de nieuwe liveries niet altijd even goed uit. Wij zetten zes van de meest opvallende en ongebruikelijke liveries op een rijtje.

Vaak proberen teams toch om de auto's zo mooi mogelijk te ontwerpen, maar ook in de rijke geschiedenis van de Formule 1 is daar niet iedereen altijd even goed in geslaagd. Door de jaren heen hebben we de nodige - we zullen maar ze maar 'opvallende' noemen - liveries gezien. Leuk dus om deze bijzondere bolides in je achterhoofd te houden tijdens de onthullingen van de komende week. We zetten er een aantal op een rij.

Honda RA107 [2007]

Anno 2023 vormt het milieu en duurzaamheid een belangrijk onderwerp in de Formule, maar zestien jaar geleden werd er ook al hardop nagedacht over onze aarde. Het team van Honda probeerde met de 2007-livery aandacht te vragen voor het milieu en dat deed men door een soort 'aarde'-livery over de gehele bolide van Jenson Button en Ruben Barrichello te schilderen, Eerlijk is eerlijk: opvallend was het wel. Of het er nu allemaal zo mooi uitzag, daar kun je over debatteren.

Brabham BT60B [1992]

In meer recente jaren werden we door Racing Point getrakteerd op een roze bolide en je kunt discussiëren over de schoonheid van die bolide, maar in de jaren negentig kon men er ook wat van. Het team van Brabham besloot om in 1992 wel met een hele bijzondere combinatie aan kleuren het asfalt op te gaan. Het roze van de voorkant, lichtblauw aan de achterkant en donkerblauw in het midden lijkt toch geen combinatie voor succes te zijn en zorgde eerder voor pijn aan de ogen dan wat anders. Damon Hill debuteerde overigens in deze opmerkelijke bolide.

Shadow DN9 [1979]

Dit is misschien wel de meest opmerkelijke livery uit de lijst. Het team van Shadow werd in 1979, de goede oude tijd toen het nog allemaal mocht, gesponsord door tabaksproducent Samson. Het team plaatste een leeuw, het logo van Samson, op de bolide. Daar waar de leeuw vaak voor macht en vechten staat, mislukte het verven van het dier op de bolide eigenlijk volledig. Niet alleen qua bolide zelf zat het dat jaar tegen voor het team. De leeuw bracht de renstal namelijk niet verder dan drie schamele punten in het wereldkampioenschap.

BAR 01 [1999]

British American Racing dacht in 1999 slim te zijn door twee liveries te bedenken om beide sponsoren [555 en Lucky Strike] op de bolides kwijt te kunnen. Hier was de FIA het echter niet mee eens en dus werden ze op het matje geroepen. BAR liet het er niet bij zitten en kwam met een oplossing. We moeten toegeven: creatief is het wel. De renstal plaatste de twee liveries, gescheiden door een soort rits, op beide auto's en op deze manier konden beide sponsoren dus op de wagen geposteerd worden. Om de rillingen van te krijgen.

Williams FW20 [1998]

Over het algemeen kennen we de bolide van Williams met een blauwe livery, maar dit is in het rijke en roemruchte verleden van de Britse renstal ook wel eens anders geweest. Denk maar eens aan de FW20 waar het team in 1998 mee op de proppen kwam. Williams maakte dat jaar bekend in zee te gaan met Winfield en het gebruikelijk blauw werd dus ingewisseld voor een vuurrode rode bolide. De opvallende wagen zal niet de geschiedenis in gaan als de mooiste auto die we kennen. Het is maar goed dat ze tegenwoordig weer terug zijn bij het traditionele blauw.

Lola T97/30 [1997]

Eigenlijk was simpelweg alles wat je maar kon bedenken mis met deze auto. Niet alleen was de bolide die één jaar eerder dan de bedoeling was op de grid verscheen door een gebrek aan downforce ontiegelijk langzaam. Naast het gebrek aan snelheid was de auto ook bijzonder opmerkelijk. De opvallende kleurencombinatie van oranje, blauw, rood en wit zorgde voor behoorlijk wat pijn aan de ogen. Uiteindelijk trokken Mastercard en andere sponsoren zich tijdens de Grand Prix van Brazilië terug uit het team en verdween de auto van de grid. Geen ramp, denken wij zo.

