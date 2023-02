Lars Leeftink

Voormalig Red Bull Racing-coureur Daniil Kvyat voegt zich vanaf komend seizoen bij het FIA WEC (World Endurance Championship) om deel te nemen aan het LMP2-seizoen met PREMA Racing.

Daniil Kvyat keert in 2023 terug in de competitie door deel te nemen aan het FIA WEC World Endurance Championship met het Italiaanse team PREMA Racing. Nadat Kvyat zijn debuut in de Formule 1 in 2014 maakte, verliet de Russische coureur de Formule 1 in 2020 na zes jaar doorgebracht te hebben bij Red Bull en Toro Rosso en in totaal 110 starts te hebben gemaakt. Met drie podiumplekken op zijn naam en 202 gescoorde punten blijft zijn beste positie in het kampioenschap zijn zevende plaats in zijn tweede jaar. Sinds zijn vertrek is hij niet veel meer op de baan gezien, met uitzondering van drie NASCAR Cup Series-optredens vorig jaar.

In 2023 zal Kvyat samenwerken met Mirko Bortolotti en Doriane Pin in auto #63 van Prema. Het Italiaanse team verdubbelt het aantal auto's en coureurs in LMP2 om twee door Gibson aangedreven Oreca's in te zetten voor het nieuwe seizoen, met name gekenmerkt door de honderdste verjaardag van de 24 Uur van Le Mans. Auto #9 wordt bestuurd door Juan Manuel Correa, Filip Ugran en de Nederlander Bent Viscaal.

Kvyat reageerde als volgt op zijn nieuwe avontuur: "Het is een hele spannende stap in mijn carrière om me bij PREMA aan te sluiten en samen deel te nemen aan het FIA World Endurance Championship", zegt Kvyat. "Het team staat bekend om zijn eerdere successen, en ze willen nu ook de wereld van Endurance veroveren. Ik ben erg blij om er deel van uit te maken en erg gemotiveerd om het beste van mezelf te laten zien en te proberen in de buurt van de topposities te komen." Het WEC-seizoen begint op Sebring, met de tweedaagse proloog en vervolgens de 1000 Miles of Sebring op 17 maart.

