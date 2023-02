POLL: is de nieuwe livery van Haas voor het seizoen 2023 geslaagd?

Lars Leeftink

Haas liet afgelopen dinsdag als eerste de nieuwe livery zien voor het seizoen 2023. Daarmee is het seizoen 2023 in de Formule 1 officieel begonnen. De vraag na elke onthulling is natuurlijk wat de mensen ervan vinden.

Haas is inmiddels een paar jaar actief in de Formule 1 en zag titelsponsoren komen en gaan. In de tussentijd waren de kleuren van de bolide van Haas vooral rood/wit/zwart, terwijl er de afgelopen jaren ook wat blauw bij kwam kijken. Daarnaast is de auto in 2019 in zwarte en gouden kleuren geweest, toen er nog werd samengewerkt met Rich Energy. In 2023 is er een nieuwe en frisse start voor het team, zowel qua teamnaam als qua sponsor en livery.

2023

In 2023 gaat Haas zoals inmiddels bekend rijden met een auto die voornamelijk zwart/rood/wit is. De combinatie is het team niet vreemd, maar de verdeling wellicht wel. Tijdens de voorgaande jaren was het vooral de kleur wit die als dominante kleur aangewezen kon worden. Vanwege de nieuwe titelsponsor, MoneyGram, is dit echter in 2023 anders. Zwart is nu de kleur die zal domineren, met wit en rood als aanwezige secundaire kleuren. Wat vind jij van de livery? Een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren of niet? Laat het weten in de poll of in de comments hieronder!

