Woensdag 1 februari 2023

Bent Viscaal heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de racerij. De Tukker maakte vorig jaar de overstap naar de langeafstandsracerij en ziet zijn goede prestaties van afgelopen jaar nu beloond worden met een zitje bij het team van Prema in de World Endurance Championship, ook wel de WEC genoemd.

Viscaal maakte vorig seizoen de overstap richting de lange afstanden nadat hij niet het juiste plekje wist te vinden in één van de Formule-klassen. De Tukker ging meteen vlammend van start in zijn nieuwe serie met een podiumplek tijdens de opener op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. Gedurende het seizoen liet hij meermaals zien uit het juiste racehout gesneden te zijn, al kende hij wel met enige regelmaat de nodige pech. Zo rekende zijn team verkeerd in Barcelona en kwam hij te laat naar de grid, om later in de race alsnog 38 van zijn 41 tegenstanders in te halen, al bleek dat niet genoeg voor een puntenfinish met zijn één ronde achterstand op zak.

Prema

Toch vielen zijn puike prestaties uiteindelijk op en werd hij gebombardeerd tot Rookie of the Year. Later werd hij door Prema uitgenodigd om in Bahrein een test te rijden, waarin hij de snelste rondetijd liet noteren. Uiteindelijk heeft hij dermate indruk weten te maken dat de Italiaanse formatie hem een stoeltje heeft aangeboden. Viscaal gaat met nummer negen het seizoen aanvangen en wordt teamgenoot van Juan Manuel Correa en zijn oude teamgenoot Filip Ugran. "Ik voel me vereerd dat ik komend jaar voor Prema Racing in het WEC mag rijden", jubelt een uitgelaten Viscaal.

24 uur van Le Mans

De Tukker vervolgt: "Prema Racing is buiten de Formule 1 één van de bekendste en meest succesvolle teams uit de racewereld. Ik heb vaak tegen coureurs gestreden die voor Prema Racing reden en vrijwel altijd wonnen die coureurs het kampioenschap. Het aloude Engelse gezegde dat wie de tegenstander niet kan verslaan zich bij diegene moet voegen, is voor mij nu dus wel van toepassing", lacht Viscaal. "Als jong ventje keek ik altijd naar de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar kreeg ik de kans om aan die wedstrijd deel te nemen, dit jaar mag ik het complete jaar in het wereldkampioenschap afwerken. Dit is natuurlijk het hoogst haalbare voor een endurancecoureur.”

Very happy to let y'all know I will drive the number 9 @PREMA_Team machine for this years @FIAWEC season! #BentinRosso 😎👊 pic.twitter.com/FwqXqhtI0N — Bent Viscaal (@BentViscaal) February 1, 2023

