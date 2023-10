FIA keurt deelname Andretti goed, Hamilton lovend over Verstappen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek, want aankomend weekend gaat ronde achttien van het kampioenschap van start in Qatar. Vandaag werd bekend dat de FIA fase 2 van de toelating van Michael Andrett en zijn team heeft afgerond. Het akkoord betekent dat de FOM zich nu over de deelname zal moeten gaan buigen. Lewis Hamilton deelt dan toch de complimenten uit over de prestaties van Max Verstappen en Peter Windsor vindt dat er een aantal voordelen zijn van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. Dit is de GPFans Recap van maandag 2 oktober.

Hamilton voerde 'irrelevante' gesprekken met Ferrari: "Niet klaar om naar Italië te verhuizen"

Volgens zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton waren er toch wel wat gesprekken tussen hem en Ferrari, voordat de contractverlenging bij Mercedes werd getekend. De Brit ontkent bij Bild in eerste instantie dat er overleg heeft plaatsgevonden, maar geeft daarna aan de gesprekken met de Italianen eigenlijk irrelevant waren. Hele artikel lezen? Klik hier

Windsor ziet voordeel Pérez: 'Hij brengt meer sponsors en winstgevendheid naar Red Bull'

Over het zitje van Sergio Pérez is al een heleboel gezegd en geschreven. Peter Windsor is van mening dat men niet moet vergeten wat de Mexicaan allemaal meeneemt naar Red Bull Racing. Zo is 'Checo' niet een betalende coureur, maar met zijn vele sponsors komt hij wel bij zo'n status in de buurt. Een eventuele vervanger, zoals bijvoorbeeld Lando Norris, zal het team volgens Windsor meer kosten. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton dringt aan op Grand Prix in Afrika: "Daar wil ik racen voordat ik met pensioen ga"

Het mag geen geheim zijn, maar Lewis Hamilton hoopt nog altijd dat de Formule 1 snel een deal gaat maken met de organisatie in Zuid-Afrika. Volgens hem is het niet alleen de race die hem aan het hart gaat, zo wijst hij ook naar de economische impact, op het gebied waar de wedstrijd wordt georganiseerd. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA keurt aanvraag Andretti goed, Formula One Management is aan zet

Michael Andretti heeft er lang op moeten wachten, maar maandag werd dan eindelijk bekend dat de FIA het akkoord vindt als het Amerikaanse Andretti Cadillac zal deelnemen in de koningsklasse. Toch is daarmee de aanvraag nog niet rond, want Andretti zit nu in de laatste fase van het proces en moet de FOM gaan overtuigen. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton lovend over Verstappen: "Max doet buitengewoon werk bij Red Bull"

Veel complimenten hoeft Max Verstappen niet te verwachten van Lewis Hamilton, maar de Brit was bij het Duitse Blick toch best complimenteus over zijn rivaal uit Nederland. Zo prijst de zevenvoudig kampioen het verrichte werk van Verstappen en geeft hij aan dat de Red Bull-coureur vooral 'moet blijven doen, wat hij nu doet'. Hele artikel lezen? Klik hier