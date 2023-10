FIA keurt aanvraag Andretti goed, Formula One Management is aan zet

Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 17:25 - Laatste update: 17:34

De kogel is door de kerk, de FIA heeft het team van Michael Andretti officieel goedgekeurd om deel te nemen aan de Formule 1. Toch zijn hiermee nog niet alle obstakels verwijderd, want de Formule 1 en daarmee de teams, moeten nog wel het groene licht afgeven.

Het team van Andretti heeft al meermaals de wens uitgesproken om deel te nemen aan de koningsklasse. Dat idee werd niet door iedereen met open armen ontvangen. Zo zijn er diverse teams die de prijzenpot niet graag willen delen met een elfde renstal. Dat is voor de FIA overigens geen argument. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk te kennen gegeven dat er nog wel ruimte is voor een nieuw team en dat hij slechts uitvoert, wat de reglementen voorschrijven.

Artikel gaat verder onder video

FIA keurt deelname goed

De goedkeuring van de FIA is één van de belangrijkste hordes die moest worden genomen voor de brigade uit de Verenigde Staten. Toch moet het team nog wachten op de goedkeuring van de sport zelf. Het gaat in dit geval om het groene licht van de FOM, de commerciële rechtenhouder van de Formule 1. Daar ligt dan ook direct het meest complexe gedeelte van de aanvraag. Er is binnen de organisatie van de Formule 1 namelijk wel wat weerstand tegen een nieuwe toetreder. "Andretti Formula Racing LLC was de enige entiteit die in alle materiële opzichten voldeed aan de gestelde selectiecriteria. Ik feliciteer Michael Andretti en zijn team met hun grondige inschrijving. Ik wil ook alle potentiële teams bedanken voor hun interesse en deelname", zo laat de president van de internationale autobond weten.

Formula One Management moet zich nu gaan buigen over deelname

De bal ligt nu bij de FOM en hoewel de teams in feite geen bevoegdheid hebben om een nieuwe toetreder te weigeren, zal Formule 1-CEO Stefano Domenicali natuurlijk wel rekening houden met de wens van de renstallen. Een nieuw team zou volgens de huidige Concorde Agreement 200 miljoen dollar moeten betalen, hoewel enkele teams eerder al hebben aangegeven dat dat bedrag misschien wel wat aan de lage kant zit. De komende tijd zal duidelijk worden of ook de FOM haar goedkeuring zal gaan geven.