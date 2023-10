Remy Ramjiawan

Maandag 2 oktober 2023 16:32 - Laatste update: 16:35

De organisatie van de Grand Prix van Mexico onthult de 'Racepect'-campagne voor de wedstrijd die eind oktober op het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt verreden. Daarmee hoopt de organisatie dat de Mexicaanse fans respect zullen tonen voor alle coureurs die dat weekend aanwezig zijn.

De Mexicaanse fans staan natuurlijk als één man achter Sergio Pérez en daarin is de steun soms erg fanatiek. Helmut Marko liet zich in september nogal ongelukkig uit over 'Checo' en riep daarbij de woede op hals van de fans uit zijn thuisland. Er is zelfs een petitie gestart om de tachtigjarige Oostenrijker bij Red Bull weg te krijgen. Ook Max Verstappen staat er niet zo goed op in Mexico. Zo heeft de Nederlander zich vorig jaar tijdens de race in São Paulo niet populair gemaakt. Daar weigerde hij namelijk een teamorder, waarbij hij 'Checo' er voorbij moest laten. Dat deed hij niet en daarmee was de sympathie voor de Nederlander ook verdwenen. Dit seizoen bleek tijdens de race in Miami, dat Verstappen nog altijd niet geliefd was, zo bleek uit diverse beelden.

Racespect

Hoewel de organisatie zelf niet zozeer hint op de bovengenoemde incidenten, kan het bijna niet los worden gezien van de Racepect-campagne. "F1 is passie, competitie en rivaliteit. Soms is het bij confrontaties op de baan gemakkelijk om passie op de verkeerde manier te uiten. Daarom lanceren we de #Racepect beweging, met als doel respect te kweken onder degenen onder ons die deel uitmaken van deze geweldige gemeenschap", zo laat de organisatie weten.