Lewis Hamilton heeft wat meer details gegeven over zijn contractonderhandelingen met Mercedes en een paar gesprekken die hij voerde met Ferrari voordat hij zijn contract tot eind 2025 verlengde bij Mercedes.

In gesprek met Bild gaat Hamilton in op de langdurige contractonderhandelingen met teambaas Toto Wolff en Mercedes. "Dit is niet de eerste keer dat we urenlang over details hebben gediscussieerd en onderhandeld. Altijd onder het motto: Van donderdag tot en met zondag focus ik mij uitsluitend op de Formule 1. Er zijn zoveel details over mijn promotionele activiteiten. Ik zit in een gelukkige positie met Toto. Hij wordt door iedereen gerespecteerd en bewonderd. Het is gemakkelijk om met hem te onderhandelen. En dat maakt hem tot een groot leider."

Lezen contract

In het interview wordt er ook gesproken over de inhoud van de contracten. Er staat meer dan ooit in, iets wat ook Hamilton moet toegeven. Toch wil hij alle details op orde hebben, waardoor het ook wat langer duurde. "Natuurlijk wil ik weten wat daar precies in staat. Maar nu zijn het meer dan 200 pagina's of een verdomd boek. En dat kost je dagen!"

Ferrari

Heeft Hamilton ooit serieuze gesprekken gevoerd met Ferrari over een contract? "Nooit." Vrij snel daarna moet Hamilton zichzelf echter corrigeren. "Oké, we hebben zeker een paar irrelevante gesprekken gehad. Ik ken daar veel goede mensen. Maar ik voelde me nooit klaar om naar Italië te verhuizen." Heeft de Brit ooit aan een ander team gedacht? "Niet echt", aldus Hamilton.