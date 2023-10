Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft dit seizoen en vorig seizoen in zijn W13 en W14 weinig kunnen doen aan de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing. Volgens Hamilton doet Verstappen 'buitengewoon werk bij Red Bull', maar wil hij niet zeggen dat hij en Verstappen bij de beste F1-coureurs horen en beter zijn dan de andere huidige coureurs.

Van 2014 tot en met 2020 domineerde Hamilton met Mercedes en won hij, op 2016 na, alle kampioenschappen. In 2021 werd hij, voor het eerst sinds 2016, verslagen. De Brit bleek tijdens de slotrace in Abu Dhabi zijn meerdere te moeten erkennen in Verstappen, waardoor de Nederlander zijn eerste wereldkampioenschap won. In 2022 en 2023, de start van het nieuwe tijdperk in de koningsklasse, zijn de rollen omgedraaid en moet Hamilton toekijken hoe Verstappen en Red Bull domineren en het ene record naar het andere record breken.

Hamilton over Verstappen

In een interview met Blick krijgt Hamilton de vraag hoe hij kijkt naar de prestaties van Verstappen in de Formule 1. De Brit kan niet anders dan lovend zijn over de coureur die in 2022 en 2023 gedomineerd heeft en zijn derde titel op rij gaat veroveren. “Wat wil je horen? Het enige wat ik kan zeggen is: ‘Blijf doen wat je doet’. Max verricht momenteel buitengewoon werk bij Red Bull.”

Beste van F1

Hamilton zou echter niet willen zeggen dat hij, Verstappen en Fernando Alonso op een ander niveau rijden als de andere coureurs en bij de beste coureurs van de Formule 1 horen. “Dat zou ik nooit zeggen. Alle coureurs die hier zijn, doen het goed, maar iedereen heeft andere eisen, verwachtingen en uitdagingen. Ik zie veel overeenkomsten tussen de jonge Lewis en de jonge coureurs van nu. Dat is geweldig. Fernando, Max en ik zijn doorgaans competitief en zullen het verst gaan om onze doelen te bereiken. Over hun persoonlijkheden kan ik niets zeggen. Ik heb nog nooit bij hen in de woonkamer gezeten”