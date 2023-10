Lars Leeftink

Er is de laatste tijd veel gesproken over de mogelijkheid dat Lando Norris of een andere coureur in 2025 voor Red Bull zou rijden als vervanger van Sergio Pérez, maar voor Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in de Formule 1, heeft de Mexicaan een belangrijk voordeel ten opzichte van de andere coureurs.

Ondanks een seizoen met ups en downs, blijft Pérez op de tweede plaats in het kampioenschap staan met een voorsprong op Lewis Hamilton die voldoende zou moeten zijn om tijdens de laatste zes races P2 veilig te stellen. Dit komt bovenop het feit dat hij al zijn stoeltje veilig heeft gesteld voor 2024. Rond 2025 is de situatie echter heel anders. Zowel Pérez als veel andere coureurs hebben geen contract voor 2025 en kunnen van team wisselen, waarbij Norris - die nog tot eind 2025 contract heeft bij McLaren - waarschijnlijk de meest genoemde coureurs is voor Red Bull.

Betaalde coureurs

Windsor is echter van mening dat veel coureurs iets missen dat bijdraagt en grote waarde geeft aan Pérez: winstgevendheid als coureur. Via een livestream op zijn YouTube-kanaal wees de Brit erop dat het vermogen van de Mexicaan om grote sponsors naar het team te halen, hem praktisch een voordeel geeft. Windsor ziet Pérez niet als een zogenaamde "betaalde coureur", maar denkt dat Pérez veel meer waarde heeft dan dat.

Windsor over Pérez

“Ik zou hem als zodanig niet als een betaalde coureur beschouwen, maar hij wordt gesponsord. Daar bestaat geen twijfel over. Dat is uiteraard belangrijk voor Red Bull”, zegt Windsor. Norris zou niet als zodanig sponsor binnen kunnen halen, denkt de Brit. Red Bull zal er voor 2024 in ieder geval nog niet over na hoeven te denken, maar tijdens het Silly Season voor 2025 zal meer dan de helft van de coureurs op zoek gaan naar een nieuw contract. Zes coureurs weten zeker dat ze richting 2025 een contract hebben, de rest heeft nog geen zekerheid. Het belooft, ook voor Red Bull, in 2024 daarom een belangrijke zomer te worden.