Vincent Bruins

Maandag 2 oktober 2023 07:59 - Laatste update: 08:07

Lewis Hamilton blijft aandringen op een Formule 1-race in Afrika. Op het gehele continent is daar geen enkele Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat het wordt toegevoegd op de kalender, voordat hij met pensioen gaat.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze Grand Prix niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races vanaf 1992. Ook is de koningsklasse van de autosport een keer neergestreken in Marokko, toen het Ain-Diab Circuit in Casablanca de gastheer was van de seizoensfinale van 1958. Een race in Afrika heeft al zo'n dertig jaar dus niet meer op de kalender gestaan.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere favoriete circuits

Bij GQ kreeg Hamilton de vraag wat zijn favoriete circuit in de Formule 1 is. Hij heeft er meerdere om verschillende redenen: "Montreal. Dat is waar ik voor het eerst won in 2007, toen ik 22 was," aldus de coureur die toen voor McLaren uitkwam, maar tegenwoordig voor Mercedes. "Silverstone, dat is mijn thuiscircuit. De Britse Grand Prix is altijd speciaal en uniek, omdat mijn familie erbij kan zijn en de baan is ongelooflijk om op te rijden. Austin, Texas is ook een van mijn favoriete circuits. Het is een wat nieuwere baan, maar geweldig om op te racen. De layout is erg cool en het circuit is fantastisch. Singapore is ook wel cool. Japan heeft [met Suzuka] een van de beste circuits ter wereld. Het is legendarisch."

Het circuit van Kyalami nabij Johannesburg

OOK INTERESSANT: Andretti duidelijk over plannen in Formule 1: 'Gaan het compleet anders doen dan Haas'

Voortdurend telefoontjes plegen

Hamilton kreeg vervolgens de vraag waar hij vindt dat nog een Grand Prix moet komen. Zijn antwoord was duidelijk: "Ik wil een race in Afrika. We zijn al op elk ander continent. Wanneer je ergens een Grand Prix organiseert, dan brengt het zoveel aandacht en toeristen met zich mee, wat geweldig is voor de economie en je kan mensen [over die plek] leren. Wanneer we reizen, dan hebben we de kans om echt samen te komen met de gemeenschap daar en een langdurige impact te maken. Het zou niet moeten zijn dat je alleen maar op komt dagen, een show opvoert, en daarna weer vertrekt. Vorig jaar ben ik [naar Afrika gegaan] om rond te reizen. Ik ben heel hard aan het pushen, ik pleeg voortdurend telefoontjes en vraag: 'Hoe staat het ervoor met de Grand Prix?'. Ik wil daar racen, voordat ik met pensioen ga. Ik heb op alle andere plekken al geracet. Zuid-Afrika, misschien Johannesburg, zou geweldig zijn. Kaapstad zou ook fantastisch zijn."