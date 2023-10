Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 18:26

Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding ondergaat naar Andretti Global, lijkt het enige nieuwe team te zijn dat nog kans maakt op een startbewijs in de Formule 1. Michael Andretti hoopt zijn naam weer terug te brengen in de koningsklasse.

Het team van Michael Andretti racet onder andere al in het IMSA SportsCar Championship en de IndyCar Series in de Verenigde Staten, in de Supercars in Australië, in de Formule E en het Extreme E-kampioenschap. Michael stond op het podium van de Italiaanse Grand Prix in 1993 en zijn vader Mario werd wereldkampioen in 1978. De Andretti-naam is dan ook overal bekend. Afgelopen januari bundelde Andretti Autosport haar krachten met Cadillac en brengt op die manier de Amerikaanse autogigant General Motors naar de Formule 1. Het is nog afwachten of Andretti daadwerkelijk een startbewijs ontvangt van de FIA. Daarnaast moet Liberty Media, die over de commerciële rechten van de Formule 1 gaat, de inschrijving nog goedkeuren.

Proces afwachten

"Ik ben ontzettend trots op wat hij aan het doen is en hij is erg volhardend," vertelde Mario Andretti tegenover SPEED SPORT over de activiteiten van zijn zoon. "Hij gaat zijn doelen achterna. Hij doet dat op de best mogelijke manier. Daar hou ik van. Er is niks mis met ambitieus zijn in het leven en hij heeft die ambitie. Dat motiveert hem. Hij won het wereldkampioenschap [met Jake Dennis] in de Formule E. Hij wil meedoen alle grote [kampioenschappen] en daar is ook niks mis mee. We moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Het proces is momenteel nog gaande. [De FIA] is nu aan zet om Michael te vertellen wat de volgende stap is."

Compleet anders dan Haas

"Het zou enorm belangrijk voor ons zijn," legde Michael Andretti uit over wat een goedkeuring van zijn inschrijving zou betekenen. "We hebben een geschiedenis [in de Formule 1], zeker met mijn vader. En je kan ook General Motors niet vergeten. Zij zijn nog nooit in de Formule 1 geweest en dit zou baanbrekend zijn. Wat ons team compleet anders maakt vergeleken met hoe Gene Haas het doet, is dat zij een deal hebben met Ferrari en hun auto is ontworpen door Ferrari. Onze auto zal van eigen ontwerp zijn en we zullen zelf de auto ontwikkelen. Hier wordt erg hard aan gewerkt. Het is de koningsklasse van de autosport. Het is een van de grootste sporten ter wereld. Voor ons merk en alles wat we doen, zal dit alles samenbrengen. Ons doel als team is om aan elk belangrijk race-evenement mee te doen over de hele wereld. Natuurlijk maakt de Formule 1 daar een groot deel van uit."