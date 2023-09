Vincent Bruins

Donderdag 28 september 2023 10:07 - Laatste update: 10:10

Vier teams waren aan een lang proces begonnen in een poging in de toekomst hun intrede te maken in de Formule 1. Drie van deze zouden echter zijn afgewezen door de FIA. Rodin Carlin bevestigt nu daar een van te zijn.

Volgens Motorsport-Total.com zijn de drie afgewezen partijen Hitech, LKYSUNZ en Rodin Carlin zijn. Hitech Grand Prix weet ieder seizoen weer races te winnen in de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. Daarnaast boekt het veel successen in het Aziatische Formule Regional. Ook Carlin is een ontzettend succesvol en ervaren team in de formuleklasses onder de F1 en heeft via het Nieuw-Zeelandse Rodin Cars solide financiële steun, maar ook zij zouden niet aan de eisen voldoen. LKYSUNZ is niet een team dat uit een ander autosportkampioenschap komt. Wel claimden ze nog over de nodige 600 miljoen dollar te beschikken.

Artikel gaat verder onder video

Privécircuit en eigen power unit

Carlin Motorsport neemt al met succes deel aan de FIA Formule 2, FIA Formule 3, het GB3-kampioenschap en het Britse Formule 4, en werkt ook samen met het team van Lewis Hamilton in de Extreme E. Ook is het actief geweest in de Le Mans Series in Azië en Europa, de IndyCar Series, Euroformula Open en Formule Renault. Rodin Cars werd opgericht door miljardair David Dicker. Ze bouwen al een Formule 1-achtige bolide, de Rodin FZED, en die kunnen ze op hun eigen privécircuit in Nieuw-Zeeland testen. Ze beschikken zelfs over de nodige middelen om een eigen power unit te ontwikkelen. Ondanks alle ervaring, financiële stabiliteit en middelen in hun fabriek, zijn Carlin Motorsport en Rodin Cars toch afgewezen door de FIA, zo blijkt uit een verklaring van Rodin.

© Rodin Cars

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing laat fans uit deze tien liveries kiezen voor Grand Prix van Las Vegas

Vrouwelijke coureur en samenwerking Ferrari

"Recente informatie suggereert dat de enige succesvolle kandidaat Andretti zal zijn, iets wat al vanaf het begin van dit proces werd verwacht," aldus Rodin Cars, geciteerd door Autosport Daily. "Hieronder leggen we de grote verschillen uit tussen het bod van Andretti en het bod van Rodin." Het team uit Mount Lyford noemde vervolgens deze zes punten: geografische diversiteit, de garantie dat een vrouwelijke coureur mee zou doen, zelf een autofabrikant zijn, een mogelijke samenwerking met Ferrari, een juniorteam en stabiele financiële steun van de oprichter. Rodin Cars wilde de Formule 1-auto's in haar eigen fabriek in Nieuw-Zeeland bouwen om zo het enige team op het zuidelijk halfrond te zijn. W Series-kampioen Jamie Chadwick testte de FZED en "ze presteerde uitzonderlijk goed en als ze beschikbaar was, dan zouden we er niet over twijfelen om haar een stoeltje te geven". Rodin Cars zou ook in gesprek zijn gegaan met Ferrari over een mogelijke samenwerking. En via Carlin heeft het al een uitgebreid juniorprogramma. Toch bleken bovenstaande prestaties niet genoeg voor de FIA.