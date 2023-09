Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 15:57 - Laatste update: 16:03

Vier teams zijn aan een lang proces begonnen in een poging in de toekomst hun intrede te maken in de Formule 1. Naar verluidt zijn drie van deze echter afgewezen door de FIA. Alleen Andretti zou nog kans maken op een startbewijs.

Om aan de koningsklasse van de autosport te mogen deelnemen, moet je als team aan een heleboel eisen voldoen. Ten eerste moet je bewijzen dat je over de financiële middelen beschikt om een competitief Formule 1-programma te runnen. Tegenwoordig heb je 200 miljoen dollar nodig om überhaupt een startbewijs te krijgen, maar dit wordt misschien verhoogd naar 600 miljoen dollar met het volgende Concorde Agreement. Daarnaast moet je een plan hebben om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ook het hebben van een positieve sociale impact en de promotie van diversiteit vindt de FIA belangrijk.

Artikel gaat verder onder video

Hitech, LKYSUNZ en Rodin Carlin

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Motorsport-Total.com zijn drie van de vier partijen die zich bij de FIA hadden gemeld, afgewezen. Dit zouden Hitech, LKYSUNZ en Rodin Carlin zijn. Hitech Grand Prix van Oliver Oakes weet ieder seizoen weer races te winnen in de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. Daarnaast boekt het veel successen in het Aziatische Formule Regional. Toch zouden ze niet aan de eisen van de autosportbond voldoen. Ook Carlin is een ontzettend succesvol en ervaren team in de formuleklasses onder de F1 en heeft via het Nieuw-Zeelandse Rodin Cars solide financiële steun, maar ook zij zouden niet aan de eisen voldoen. LKYSUNZ is niet een team dat uit een ander autosportkampioenschap komt. Wel claimden ze eerder deze zaterdag nog over de nodige 600 miljoen dollar te beschikken.

OOK INTERESSANT: Dit is de verrassende nieuwe reservecoureur van McLaren vanaf 2024

Andretti-Cadillac

Andretti Autosport, wat momenteel een rebranding ondergaat naar Andretti Global, zou volgens dezelfde Duitse bron wel kans maken op een startbewijs van de FIA. Het team van Michael Andretti racet onder andere al in het IMSA SportsCar Championship en de IndyCar Series in de Verenigde Staten, in de Supercars in Australië, in de Formule E en het Extreme E-kampioenschap. Michael stond op het podium van de Italiaanse Grand Prix in 1993 en zijn vader Mario werd wereldkampioen in 1978. De Andretti-naam is dan ook overal bekend. Afgelopen januari bundelde Andretti Autosport haar krachten met Cadillac en brengt op die manier de Amerikaanse autogigant General Motors naar de Formule 1. Het is nog afwachten of Andretti daadwerkelijk een startbewijs ontvangt van de FIA. Daarnaast moet Liberty Media, die over de commerciële rechten van de Formule 1 gaat, de inschrijving nog goedkeuren.