Red Bull-topman verwacht intense titelstrijd in 2024, 'Petitie gestart voor ontslag Marko' | GPFans

Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 september 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek en dat betekent dat we dit weekend gaan racen in Singapore. Vandaag werd bekend dat een groep Mexicaanse fans een petitie is gestart om het om Helmut Marko bij Red Bull Racing weg te krijgen. Formule 1-verslaggever Roger Benoit vindt dat Michael Schumacher de wereldtitel van 1994 moet inleveren en Pierre Gasly en Carlos Sainz laten zich uit over de populariteit van Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 12 september.

Red Bull-topman Waché verwacht intensievere titelstrijd in 2024: "Dan zitten wij in de problemen"

In een exclusief interview met GPFans legt de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, uit dat hij vermoedt dat de titelstrijd van volgend jaar weleens heel spannend kan gaan worden. De Fransman denkt niet dat Red Bull zozeer een stapje terug zal gaan doen, maar dat de concurrentie er een aantal scheppen bovenop gaat gooien. Hele artikel lezen? Klik hier

Voormalig teamgenoten over Verstappen: "Hij lijkt hét icoon van Nederland te zijn"

Inmiddels kan de Formule 1-wereld niet meer om Max Verstappen heen. Pierre Gasly en Carlos Sainz gaan al heel wat jaartjes terug met de Limburger en wijzen naar de hype rondom de Nederlander, die er eigenlijk altijd al is geweest. Voor Gasly gaat het zelfs een stapje verder en lijkt het zelfs alsof Verstappen zo'n beetje hét icoon van het land is geworden. Hele artikel lezen? Klik hier

Damon Hill & Michael Schumacher

Roger Benoit: 'Michael Schumacher zou titel van 1994 moeten inleveren'

Lewis Hamilton is niet de enige zevenvoudig kampioen waarbij er jacht wordt gemaakt op één van zijn titels. Michael Schumacher moet er namelijk ook eentje inleveren, zo vindt Formule 1-verslaggever Roger Benoit. Hij wijst naar het onderonsje van Schumi met Damon Hill in 1994, waarbij een opzettelijke crash de wereldtitel naar de Duitser bracht. Dat moet in zijn ogen worden rechtgezet. Hele artikel lezen? Klik hier

Hoe kan Red Bull Racing in Singapore het constructeurskampioenschap beslissen?

De Formule 1 werkt langzaam maar zeker toe naar het einde van het seizoen en dat betekent dat de prijzen zullen worden uitgedeeld. Red Bull Racing staat in het constructeurskampioenschap bovenaan en kan aankomend weekend het seizoen al bekronen. Daar is wel het één en ander voor nodig en GPFans zocht uit hoe Red Bull Racing in Singapore de eerste titel van 2023 kan gaan pakken. Hele artikel lezen? Klik hier

'Mexicaanse fans starten petitie voor ontslag Helmut Marko bij Red Bull Racing'

Hoewel dr. Helmut Marko inmiddels al zijn excuses heeft aangeboden voor de opmerking die hij heeft gemaakt aan het adres van Sergio Pérez, zijn enkele Mexicaanse fans van mening dat de tachtigjarige Oostenrijker moet opstappen. Die fans zijn zelfs zover gegaan, dat er een petitie is gestart om Marko te ontslaan. "We eisen actie vanuit de Formule 1 en Red Bull na de voortdurende racistische uitspraken van Helmut Marko jegens Checo Pérez", zo valt er te lezen. Hele artikel lezen? Klik hier