Redactie

Dinsdag 12 september 2023 09:25 - Laatste update: 09:59

De storm rondom Red Bull Racing en Helmut Marko na zijn recente uitspraak over de Mexicaanse afkomst van Sergio Pérez is nog niet gaan liggen. In aanloop naar het raceweekend in Singapore wordt er in Mexico volop geschreven over waarom de topman niet direct ontslagen wordt.

De Red Bull Racing-topman was afgelopen week te gast bij het Oostenrijkse televisieprogramma ServusTV in Hangar-7. Hier werd onder andere de wisselende vorm en de tweede plaats van Pérez in Monza besproken. Marko noemde het optreden van de Mexicaan in Italië één van zijn betere weekenden, maar beet hem ook meerdere kritische opmerkingen toe. En daar ging het mis: "We weten dat hij problemen heeft in de kwalificatie. Hij heeft vormschommelingen. Hij is Zuid-Amerikaans en gewoon niet zo gefocust als Max of zoals Sebastian [Vettel] was", klonk het onder andere.

Artikel gaat verder onder video

Uitspraken Marko

Die opmerking zorgde voor veel opschudding op het internet. Niet alleen omdat Mexico in Midden-Amerika ligt en niet in Zuid-Amerika, maar ook omdat de opmerking over de afkomst van Pérez discriminerend zou zijn. Met name in het thuisland van de Red Bull Racing-coureur is de verontwaardiging groot. Zo bracht de organisatie achter de Grand Prix van Mexico een statement naar buiten waarin onder andere stond: "Wij van de Mexicaanse Grand Prix spreken onze steun uit voor de Mexicaanse coureur, Checo Pérez. Ongepaste opmerkingen hebben geen plek in welke omgeving dan ook, net als in sport. Het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen om dit soort dingen te voorkomen en willen verontschuldigingen daar waar nodig."

Formele excuses

Marko reageerde al bij Servus TV op zijn opmerking en vertelde dat hij het niet zo bedoeld had, om later ook formeel zijn excuses aan te bieden: "Ik wil graag mijn excuses maken voor mijn beledigende opmerking. Ik wil helemaal duidelijk maken dat ik vind dat we mensen niet kunnen generaliseren op basis van land, ras of etniciteit. Ik probeerde een punt te maken dat Checo schommelingen in zijn prestaties had dit jaar, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan culturele erfenis", zo las het statement.

Petitie gestart

Toch is voor velen de kous hiermee nog niet af. In Mexico is een petitie om Marko direct te ontslaan inmiddels ruim 25.000 keer getekend. De beschrijving van de petitie luidt: “We eisen actie vanuit de Formule 1 en Red Bull na de voortdurende racistische uitspraken van Helmut Marko jegens Checo Pérez. Racisme bestaat in de Formule 1 en het grootste probleem is dat de bazen van de belangrijkste autosportklasse ter wereld zich mogen uiten en promoten, zelfs binnen hun eigen organisatie. Stereotypering van niet alleen een individu, maar bijna een heel continent met een duidelijk gebrek aan ethiek, kennis en perceptie", leest het.

Juri Vips

Ook zet men vraagtekens bij het feit dat de FIA niets van zich heeft laten horen of een standpunt naar buiten heeft gebracht, vanwege eerdere initiatieven zoals #WeRaceAsOne, zo schrijft de Mexicaanse krant Esto. Het is niet de eerste keer dat de Oostenrijkse renstal zich de woede van sommige fans op de hals heeft gehaald. Een jaar geleden ontstond er ophef toen Red Bull-junior Juri Vips het N-woord gebuikte tijdens een livestream. Hij werd niet veel later op staande voet ontslagen.