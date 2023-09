Hoe kan Red Bull Racing in Singapore het constructeurskampioenschap beslissen?

Jan Bolscher

Dinsdag 12 september 2023 10:34

Red Bull Racing kan aankomend weekend in Singapore het constructeurskampioenschap in de Formule 1 definitief beslissen, al is hier naast een maximaal resultaat ook hulp van de concurrentie voor nodig.

Red Bull Racing is bezig aan een zeer dominant jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse formatie wist alle veertien races tot nu toe op haar naam te schrijven. Twaalf keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. In totaal heeft de renstal 583 punten achter haar naam staan, waardoor het vrijwel zeker is dat het constructeurskampioenschap dit jaar vroeg zal worden beslist. Het kan aankomend weekend in Singapore zelfs al zo ver zijn, al is de kans aanzienlijk groter dat het in Japan of Qatar zal gebeuren.

Grand Prix van Singapore

Het is momenteel namelijk Mercedes dat met 273 punten op de tweede plaats staat, gevolgd door Ferrari met 228 punten. De voorsprong van Red Bull Racing bedraagt op dit punt dus 310 punten. Met na Singapore nog zeven races te gaan - waarvan drie sprintraceweekenden - zijn er na aankomend weekend nog 353 punten te verdienen, wat betekent dat Red Bull Racing de voorsprong op Mercedes in Singapore met 43 punten uit moet breiden om er daal al met de trofee vandoor te gaan.

Maximaal te verdienen punten na Singapore:

Zeven Grands Prix: 301 punten

Zeven snelste raceronden: 7 punten

Drie sprintraceweekenden: 45 punten

Totaal: 353 punten

Hulp nodig van Mercedes

Het komt er dus op neer dat Red Bull Racing een ééntweetje moet boeken op het Marina Bay Circuit (25+18 = 43 punten) om het kampioenschap definitief te beslissen. Mocht Mercedes aanstaande zondag één punt weten te pakken, kan Red Bull Racing de boel alsnog in beton gieten door het extra punt voor de snelste raceronde uit het vuur te slepen. De kans dat Red Bull Racing in Singapore beslag legt op haar zesde constructeurskampioenschap is dus klein, maar zeker aanwezig.