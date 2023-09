Jeen Grievink

Dinsdag 12 september 2023 15:14

Terwijl Felipe Massa en zijn advocaten alles in het werk stellen de wereldtitel van 2008 terug te krijgen van Lewis Hamilton, vindt Roger Benoit dat ook Michael Schumacher een titel zou moeten worden ontnomen. Dit zegt de meest ervaren verslaggever in de paddock in gesprek met Blick.

Hamilton en Schumacher zijn gedeeld recordhouder in de Formule 1. Beide heren hebben zeven wereldtitels op hun naam staan en dat is meer dan ieder ander. Ze hebben eveneens gemeen dat er één wereldtitel in twijfel wordt getrokken. Bij Hamilton gaat dit om de titel uit 2008. Massa heeft inmiddels juridische stappen ondernomen om dat kampioenschap op zijn naam te krijgen. Bij Schumacher gaat het over zijn titel uit 1994, die volgens Benoit moet worden geschrapt. Het gaat hier om de allereerste prijs van Schumacher, die destijds uitkwam voor het team van Benetton.

Artikel gaat verder onder video

Michael Schumacher "zesvoudig wereldkampioen"

Het seizoen van 1994 stond in het teken van zware ongevallen én controverses. Zo werd het team van Benetton verdacht van het gebruik van illegale software, waaronder tractie control. Schumacher wist desondanks het kampioenschap te winnen, maar slaagde hier alleen in omdat hij in de slotwedstrijd zijn directe concurrent, Damon Hill, van de baan duwde in Adelaide. Benoit, een Zwitserse verslaggever die veruit de meeste GP's op de teller heeft staan in de F1-paddock, is dan ook van mening dat Schumacher die wereldtitel nog moet inleveren. Hij noemt Schumi dan ook een "zesvoudig wereldkampioen".

Titel 1994 afnemen van Schumacher

Als Benoit gevraagd wordt of Schumacher de beste coureur aller tijden is, antwoordt hij: "Als zesvoudig wereldkampioen hoort hij absoluut in de top 5. Natuurlijk weet ik dat hij zeven keer wereldkampioen werd, maar eigenlijk zou hem die titel van 1994 afgenomen moeten worden, omdat hij die alleen won vanwege zijn overtreding op Damon Hill."