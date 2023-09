Jan Bolscher

Dinsdag 12 september 2023 07:59

Pierre Waché verwacht dat de strijd om het wereldkampioenschap in 2024 dichter bij elkaar zal liggen dan nu het geval is. Het feit dat Red Bull Racing dit jaar zo domineert is volgens de technisch directeur van het team echter niet zozeer te wijten aan de performance van de RB19, maar aan dat andere teams niet bereikt hebben wat ze hadden moeten bereiken.

Red Bull Racing is bezig aan een extreem dominant seizoen in de Formule 1. De formatie uit Milton Keynes heeft alle veertien verreden races dit jaar gewonnen en is hard onderweg om het constructeurskampioenschap relatief vroeg in het seizoen te bezegelen. Het gat naar de overige teams in de kop van het veld is momenteel groot, waardoor er de laatste weken regelmatig wordt gesproken over de dominantie van het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Sommigen vrezen dat de sport wellicht saai of onvoorspelbaar wordt, terwijl anderen vinden dat het aan de overige renstallen is om het gat te dichten.

Titelgevecht 2024

In een exclusief interview met GPFans vertelt Waché dat hij verwacht dat de voorhoede in 2024 dichter bij elkaar zal zitten: "Ik denk het wel", klinkt het. "Als je ziet wat McLaren en Williams gerealiseerd hebben qua stap in performance... Als Mercedes en Ferrari dat ook doen, zitten we in de problemen. Dan zal het gevecht overduidelijk niet in ons voordeel zijn. We moeten nog steeds maximaal pushen om ervoor te zorgen dat we erbij zitten", aldus de Fransman. "De performance zit veel dichter bij elkaar dan aan het eind van vorig seizoen."

Dominantie Red Bull Racing

Wat betreft de dominantie van Red Bull is Waché logischerwijs van mening dat het aan de overige teams is om aansluiting te vinden, en niet bijvoorbeeld aan de FIA - zoals in de media regelmatig wordt geopperd - om in te grijpen met een regelwijziging: "De performance zit veel dichter bij elkaar dan aan het eind van vorig seizoen. Als ik zie wat sommige teams hebben gedaan, Aston Martin, McLaren...", vertelt hij. "Ik denk dat sommige mensen niet bereikt hebben wat ze hadden moeten bereiken. Deze dominantie komt niet door ons, maar doordat anderen niet de performance hebben bereikt die ze hadden moeten bereiken."

Overschrijden budgetplafond 2021

Red Bull Racing kreeg afgelopen jaar een straf opgelegd voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, waardoor de renstal onder andere voor een periode van twaalf maanden minder tijd in de windtunnel mag doorbrengen. "Omdat het [de straf] tot oktober doorloopt, reduceert het absoluut onze capaciteit om de auto voor volgend jaar te ontwikkelen", legt Waché uit.

"Het reduceert onze researchcapaciteit, maar gelukkig zijn we redelijk goed aan het seizoen begonnen. De straf remt ons niet af, maar reduceert alleen onze ontwikkelingscapaciteit. Je ziet ook dat we minder updates hebben dan anderen omdat we minder researchcapaciteit hebben. Volgend jaar hebben we daarom potentieel minder research dan anderen. Dat is een risico."