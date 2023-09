Vincent Bruins

Twee voormalig teamgenoten van Max Verstappen hebben mooie uitspraken gedaan over de kampioenschapsleider. Pierre Gasly en Carlos Sainz reden naast de Nederlander bij Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso, respectievelijk. Ze zijn niet verrast over de hype rondom Verstappen, zo lieten ze bij Formula1.com weten.

Verstappen en Sainz maakten in 2015 tegelijk hun debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, wat we tegenwoordig kennen als AlphaTauri. Verstappen scoorde maar liefst 49 punten, terwijl Sainz het moest doen met 18. Eerstgenoemde kreeg voor de Spaanse Grand Prix van 2016 de promotie naar Red Bull, vanwege de teleurstellende resultaten van Daniil Kvyat. Sainz bracht bijna drie volle seizoenen door bij Toro Rosso. Vier Grands Prix voor het einde van het seizoen van 2017 maakte hij de switch naar Renault, en zou dus nooit voor Red Bull uitkomen. Gasly kwam naast Verstappen bij Red Bull Racing terecht na anderhalf seizoen bij Toro Rosso te hebben gereden. Halverwege 2019 moest de Fransman echter terug naar het B-team van de energiedrankfabrikant, nadat hij geen enkel podiumresultaat wist te scoren, terwijl Verstappen in die tijd twee overwinningen op zijn naam schreef.

Icoon van Nederland

"Het was al vanaf zeer jonge leeftijd, toen we karten, duidelijk dat de hype om hem heen heel anders was dan die van andere coureurs," legde Gasly uit. "Het was op steeds hoger niveau duidelijk dat er meer aandacht [voor hem] was, gedreven door zijn naam en zijn prestaties, en alle hype rondom de relatie tussen Max en [zijn vader] Jos, dus het was geen verrassing. De manier waarop hij in de Formule 1 kwam, en presteerde, en overstapte naar Red Bull, versterkte alles wat volgde, maar ik zou zeggen dat het geen verrassing is dat hij is waar hij nu is, en dat hij die aanhang heeft, vooral in Nederland. Van buitenaf gezien lijkt hij zo'n beetje hét icoon van het land te zijn."

Bijzonder talent

"Ik denk dat als er iets was dat Max nooit ontbeerde, dan was het wel de hype om hen heen," vertelde Sainz. "Ik denk dat die hype er al lang vóór zijn debuut in de Formule 1 was. Toen hij in de Formule 3 zat, had hij al een boel volgers. Volgens mij in zijn eerste seizoen in de Formule 1, kwam hij binnen en bestormde hij de F1 met veel aanhang achter zich. En dat verbaast mij helemaal niets, want ik heb, sinds ik samen met hem debuteerde in 2015, altijd die hype gezien, en ik heb het altijd begrepen, want hij is uiteraard een bijzonder talent. En hij is iemand die vanaf het begin echt heel goed presteert."