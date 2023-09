Lars Leeftink

David Coulthard, oud F1-coureur en zelf nog steeds onderdeel van het team van Red Bull Racing, heeft zich uitgesproken over de toekomst van Max Verstappen bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert.

Verstappen won eind 2021 na een fantastisch duel met Lewis Hamilton zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, iets wat hij in 2022 op dominante wijze zou herhalen. Ook in 2023 kan gesteld worden dat Verstappen wereldkampioen gaat worden, de vraag is alleen nog wanneer. De Nederlander won tien races op rij (een record) en heeft tot nu toe twaalf van de veertien races op zijn naam gezet terwijl hij altijd op het podium stond en in 2023 niet lager is geëindigd dan P2. Het record voor meeste zeges, podiumplekken en punten lijkt de Nederlander in 2023 te gaan verpulveren. Toch heeft Verstappen ook al vaak over zijn toekomst gepraat, terwijl de Nederlander nog contract heeft tot eind 2028 bij Red Bull.

Toekomst Verstappen

In gesprek met Motorsport.com geeft Coulthard aan dat hij zich geen zorgen maakt over de toekomst van Verstappen, ondanks dat de Nederlander de afgelopen anderhalf jaar al vaak over zijn pensioen heeft gepraat. "Max [Verstappen] heeft een geweldige toekomst voor zich, wat hij uiteindelijk ook gaat doen. Aangezien ik nog steeds aan Red Bull verbonden ben, terwijl ik al vijftien jaar niet meer in F1 race, kan Max ook uitkijken naar vergelijkbare langdurige relaties."

Aantrekkelijke partner

Zoals Coulthard zelf nog steeds verbonden is aan Red Bull Racing, verwacht hij ook dat dit voor Verstappen zowel tijdens als na zijn carrière zo zal blijven. "Het is het model [lang bij een F1-team blijven] dat Jackie Stewart introduceerde en Max zit in de perfecte positie om verder te bouwen op wat hij al heeft bereikt. Hij is heel toegewijd aan racen, doet exact wat nodig is om de klus te klaren en is authentiek in wat hij levert. Wat je ziet is wat je krijgt, en dat is aantrekkelijk voor partners."