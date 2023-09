Lars Leeftink

Vrijdag 1 september 2023

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag vonden de eerste twee vrije trainingen plaats voor de Formule 1 Grand Prix van Italië, was Lewis Hamilton geïrriteerd over het feit dat alleen hij vragen kreeg in Monza en zijn collega's niet, reageerde Max Verstappen op de contractverlenging van Hamilton bij Mercedes en besloten veel teams om met een nieuwe motor aan het weekend in Italië te beginnen. Dit is de GPFans Recap van 1 september.

Verstappen P1 en P5 tijdens vrijdag in Monza

Op de vrijdag in Monza bleken Max Verstappen en Carlos Sainz het snelste te zijn tijdens de eerste twee vrije trainingen. De Nederlander stond gedurende de eerste training op P1, terwijl hij tijdens VT2 genoegen moest nemen met P5. Alle coureurs gingen aan de slag met alle compounds, omdat er zaterdag op de harde band, medium band en soft band gekwalificeerd moet worden. De samenvatting van de eerste vrije training? Klik hier! De samenvatting van de tweede vrije training? Klik hier!

Red Bull verrast met achtervleugel in Monza

Formule 1-journalist Albert Fabrega kwam vrijdag met opvallende foto's van de auto van Red Bull. Volgens de Spanjaard moet er dit weekend vooral gekeken worden naar de efficiënte achtervleugel van de RB19 die, opmerkelijk genoeg, niet heel veel afwijkt van de achtervleugel die op Zandvoort werd gebruikt. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton leeft mee met collega's tijdens persconferentie: "Er zitten hier nog meer coureurs"

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, was afgelopen donderdag in Monza logischerwijs de grote man tijdens de persconferentie vanwege zijn contractverlening. De Brit was het er echter niet mee eens dat zijn collega's naast hem geen vragen kregen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over contractverlenging Hamilton: "Goed voor de sport"

Max Verstappen, tweevoudig wereldkampioen en hard op weg om zijn derde titel op rij te veroveren in 2023, vindt het goed nieuws voor de Formule 1 dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes tot en met 2025 heeft verlengd. Het was allang geen verrassing meer, maar donderdag werd bekend dat de Brit minimaal tot zijn 40e bij het team Brackley zal blijven racen. Meer lezen? Klik hier!

Zes coureurs vervangen motor in Monza, Alonso en Russell met nieuwe versnellingsbak

De teams zijn druk geweest tussen de twee raceweekenden door. Zes coureurs hebben hun team zien ingrijpen richting de Formule 1 Grand Prix van Italië in Monza. Deze zes coureurs rijden dit weekend met een compleet nieuwe motor, terwijl twee coureurs met een nieuwe versnellingsbak aan het raceweekend gaan beginnen. Meer lezen? Klik hier!