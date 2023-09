Sainz snelst tijdens tweede vrije training Italië, Verstappen vijfde en rode vlag Pérez

Jeen Grievink

Vrijdag 1 september 2023 18:00 - Laatste update: 18:11

Carlos Sainz heeft met een rondetijd van 1:21.355 de snelste tijd geklokt tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Italië. Max Verstappen moest bijna drie tienden toegeven en werd vijfde. Sergio Pérez pakte de derde tijd, maar veroorzaakte in de slotfase een rode vlag. Lando Norris werd tweede.

De tweede vrije training op het circuit van Monza begon slecht voor Lance Stroll, die de eerste oefensessie nog aan zich voorbij moest laten gaan omdat Felipe Drugovich in zijn auto mocht rijden. De Canadees was pas net op het circuit of hij moest zijn auto alweer stilzetten vanwege een motorprobleem. Het leverde een rode vlag op. Na enkele minuten werd de sessie weer hervat en gingen de coureurs wat meer pushen. Verstappen ging in de beginfase nog aan kop, maar werd daarna ruimschoots voorbijgestoken door de beide Ferrari's, rijdend op hetzelfde rubber: de mediums.

Ferrari en Red Bull ogen sterk op Monza

Even later gingen ook Alonso en Albon voorbij aan Verstappen. Maar toen Red Bull de switch maakte naar de softs, liet Pérez zien dat er wel degelijk meer in het vat zat. De Mexicaan nam de eerste positie - met een nipte voorsprong - over van Sainz. Vervolgens begon ook Verstappen aan zijn snelle run op het rode rubber. Hij bleef steken op de derde tijd en was hierdoor nog niet sneller dan Sainz op de mediums, maar wel sneller dan Leclerc op de softs. Het werd zodoende een beetje stuivertje wisselen tussen Red Bull en Ferrari wat betreft de bovenste posities op de tijdenlijst.

Verstappen wil graag nieuwe snelle run

Verstappen klaagde tijdens zijn snelle run over verkeer en wilde graag nog een ronde doen. "Het is geen kwalificatie", zo liet zijn engineer weten - en zodoende moest Verstappen zich erbij neerleggen. Op dat moment gingen ook Norris en Piastri hem nog voorbij, waardoor de Nederlander terugzakte naar de vijfde positie.

Rode vlag voor Sergio Pérez

Met nog een kleine tien minuten te gaan, ging het goed mis bij Pérez.De Mexicaan ging bij bocht 11 te wijd, kwam in het grind terecht, schoot door en raakte met de achterkant de muur. Het leverde wederom een rode vlag op, de tweede van deze vrije training. Het verwijderen van de RB19 nam de nodige tijd in beslag, waardoor er bij het hervatten van de sessie nog slechts enkele minuten op de klok stonden.

Sainz snelst in tweede vrije training, Verstappen P5

Uiteindelijk was het Sainz die de tweede vrije training op Monza afsloot als snelste. Met zijn run van 1:21.355 bleef hij Norris (+0.019), Pérez (+0.185) en Piastri (+0.190) voor. Verstappen werd slechts vijfde doordat hij tijdens zijn snelle run niet helemaal vrij baan had. Hij moest +0.276 seconde toegeven op de tijd van Sainz. De top tien werd verder compleet gemaakt door Leclerc, Albon, Alonso, Russell en Hülkenberg.