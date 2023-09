Redactie

Lewis Hamilton was afgelopen donderdag in Monza logischerwijs de grote man tijdens de persconferentie vanwege zijn contractverlening, maar de zevenvoudig wereldkampioen was het er niet mee eens dat zijn collega's geen vragen kregen.

Het Formule 1-team van Mercedes bracht afgelopen donderdag naar buiten dat zowel Hamilton als George Russell tot eind 2025 hebben bijgetekend bij de Duitse grootmacht. Vlak hierna was het tijd voor de traditionele FIA persconferentie, waarbij Hamilton de tweede groep deelde met Esteban Ocon, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda en Alexander Albon. Niet geheel verrassend waren de vragen van de aanwezige journalisten vooral gericht aan Hamilton, maar daar was hij op een gegeven moment zelf een beetje klaar mee.

"Kijk, er zit hier een hele groep coureurs", klonk het tegenover onder andere GPFans nadat er opnieuw een vraag aan de 38-jarige Brit werd gesteld. "Je moet het gewoon zeggen als er geen vragen zijn voor deze jongens, want het is kl*ten dat ze hier moeten zitten. Je moet hen een vraag stellen." Hamilton vertelde verder dat hij heeft bijgetekend omdat hij hongerig is naar meer en er heilig in geloofd dat hij met Mercedes op termijn weer kan vechten om overwinningen en wereldkampioenschappen.