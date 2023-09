Red Bull verrast met achtervleugel in Monza

Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-journalist Albert Fabrega kunnen we dit weekend, niet geheel ontoevallig, wederom de favorietenrol bij Red Bull Racing neerleggen. De Spanjaard wijst naar de efficiënte achtervleugel van de RB19 die, opmerkelijk genoeg, niet heel veel afwijkt van de achtervleugel die op Zandvoort werd gebruikt.

De 'temple of speed' in Monza is dit weekend het strijdtoneel in de Formule 1. Voor ronde vijftien van het wereldkampioenschap is het spektakel afgereisd naar Italië. Op het Autodromo Nazionale Monza is vooral een hoge topsnelheid nodig en daarbij willen de teams zo min mogelijk luchtweerstand. Veel teams nemen daarom een aangepaste achtervleugel mee, maar Red Bull lijkt vast te houden aan de vleugel van vorig weekend en dat zou alles te maken hebben met de efficiëntie ervan.

'Zandvoort-vleugel' in Monza

"De achtervleugel van Max zijn auto lijkt volledig identiek te zijn aan die van de vorige race, wat absoluut ongelooflijk is. Dit bewijst dat Red Bull zo'n aerodynamisch efficiënte auto heeft gebouwd dat het bijna niet nodig is om hem aan te passen voor Italië. Natuurlijk is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken, aangezien er zondag nog van alles kan veranderen", zo analyseert Planet F1.

Red Bull ha preparado los coches para libres 1 con diferente configuración de ala trasera con un corte en el flap superior (menos carga) para Pérez.



Red Bull is setting different configurations up for FP1, with a top flap cut (less downforce) for Pérez. #f1 pic.twitter.com/glkCNiovcX — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) August 31, 2023

Toch heeft het team een aangepaste versie van de vleugel op de bolide van Pérez zitten. Hoogstwaarschijnlijk is het doel om te testen welk van de twee vleugels het beste tot zijn recht komt in Italië. Bij beide achtervleugels gaat het om een 'medium downforce'-variant, waarbij er op de vleugel van Pérez nog een klein flapje zit. Dit zou volgens Fabrega de ideale compromis zijn voor de RB19, die toch al een flinke voorsprong heeft.