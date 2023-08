Remy Ramjiawan

FIA-president Mohammed Ben Sulayem blikt bij Motorsport-Total terug op het moment dat de sport de invoering van de sprintraces overwoog. Daarin vindt hij dat FIA oneerlijk is behandeld en wijst hij naar een bewuste strategie, waarbij het de teams misschien wel goed uit kwam om kritisch te zijn op de autobond.

De invoering van de sprintraces is sinds het 2021-seizoen een feit. De verkorte races zijn onderdeel van het plan van de nieuwe commerciële rechtenhouder van de sport: Liberty Media. De Amerikaanse partij heeft sinds de overname in 2017 de doelstelling, om een jonger publiek aan te trekken, ingezet. Daarvoor gooide de sport de social media-kanalen open, iets wat in het tijdperk Bernie Ecclestone nog ondenkbaar was. Het lijkt te werken, want de sport is populairder dan ooit. De invoering van de sprintraces valt ook precies in dat straatje, maar achter de schermen werden er toch flink wat spelletjes gespeeld, zo onthult de voorzitter van de autobond.

FIA werd aangevallen

De invoering van de sprintraces werd nog voordat Ben Sulayem in dienst trad als voorzitter van de autobond, beklonken. Toch kreeg de nieuwe president al snel het verzoek om het aantal te verdubbelen, maar daar wilde hij eigenlijk nog wat meer tijd voor nemen. "Toen ik daar vorig jaar in de F1 Commisson tegen stemde, was het alsof ik een strafbaar feit pleegde. De media vielen me aan en zetten me neer als tegenstander van de sprintraces. Ik begreep dat niet", zo legt hij uit.

Botsende belangen

De nieuwe eigenaren wilden zo snel mogelijk het format verdubbelen, dat leverde immers meer geld op. "Het kostte ons tijd om het goed te onderzoeken. Pas daarna zijn we akkoord gegaan. Toen vond iedereen dat we ons werk niet goed hadden gedaan. Het kwam ze goed uit om negatief te zijn over de FIA", stelt Ben Sulayem. Uiteindelijk is de autobond gebaat bij een goede relatie met de eigenaar van de sport, de twee partijen moeten namelijk veel dingen samen beslissen. "We moeten er voor zorgen dat de band tussen ons, de FOM en Liberty, goed blijft. We zijn namelijk een soort van getrouwd en moeten er voor waken dat we niet ineens gescheiden zijn", aldus de voorzitter.

Dat de twee partijen zo nu en dan botsen is ook te merken in de discussie over het toelaten van eventuele nieuwe teams. Daar waar de FIA het proces heeft geopend voor de geïnteresseerden, lijken de teams, maar ook de FOM zelf, terughoudend te zijn om nieuwkomers toe te laten.