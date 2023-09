Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023

Max Verstappen vindt het goed nieuws voor de Formule 1 dat Lewis Hamilton zijn contract bij Mercedes tot en met 2025 heeft verlengd. Het hing natuurlijk al even in de lucht, maar donderdag werd bekend dat de Brit minimaal tot zijn 40e bij het team Brackley zal blijven racen.

Verstappen en Hamilton hebben het tegen elkaar opgenomen in het legendarische 2021-seizoen. Daar waar Verstappen in dat seizoen zijn eerste titel wist te pakken, om vervolgens in de seizoenen erop te gaan domineren, is de lijn bij Mercedes juist naar beneden gegaan in het nieuwe tijdperk. Hamilton werd in de voorbije maanden gelinkt aan de mogelijke overstap naar Ferrari, maar heeft er uiteindelijk voor gekozen om zijn dienstverband bij Mercedes, waar hij al sinds 2013 zit, met nog twee seizoenen te verlengen.

Samenwerking voortzetten

De Brit is samen met Michael Schumacher de enige coureur die zeven kampioenschappen heeft weten te pakken en Verstappen vindt het dan ook goed nieuws dat Hamilton nog minimaal twee seizoen in de Formule 1 blijft. "Zeker, ik denk dat het goed is voor de sport. Uiteindelijk is het goed voor hemzelf en Mercedes, omdat ze al een lange tijd samenwerken. Dat ze die samenwerking kunnen voortzetten, is natuurlijk geweldig", zo vertelt Verstappen tegen de verzamelde media, waaronder GPFans.

Hamilton VS Verstappen deel twee?

Red Bull Racing is in het nieuwe tijdperk het team geworden om rekening mee te houden, Mercedes is juist bezig om de weg naar de top te vinden. Op de vraag of hij uitkijkt naar een nieuw titanengevecht met Hamilton, reageert Verstappen: "We moeten gewoon afwachten wat er tussen de teams gebeurt en hoe iedereen volgend jaar ook gaat presteren."