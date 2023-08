Jeen Grievink

De Grand Prix van Italië staat dit weekend op het programma op het Autodromo Nazionale Monza en Max Verstappen kan daar zijn tiende zege op rij boeken en daarmee het record verbreken. Mocht de Nederlander daar niet in slagen, dan hoopt Dr. Helmut Marko dat één van de Ferrari-coureurs aan het langste eind trekt.

Er staat geen maat op Verstappen en Red Bull Racing dit seizoen. In Zandvoort boekte de Nederlander voor eigen publiek alweer zijn negende overwinning, een evenaring van het record van Sebastian Vettel. Mocht Verstappen ook aankomende zondag als winnaar over de streep komen in Monza, dan wordt hij eigenhandig de coureur met de meeste overwinningen ooit op een rij in de Formule 1. Maar winnen voor een uitzinnige Tifosi is niet eenvoudig als 'buitenstaander'. De Italianen zullen vanaf de tribunes alles op alles zetten op hun rode bolides naar een goed resultaat te schreeuwen. Marko zou ze zo'n succesje wel gunnen, zo zegt hij.

Marko gunt Ferrari winst in Monza

In een uitgebreid interview met het Oostenrijkse OE24 krijgt Marko onder meer de vraag welk team hij het liefst de zegereeks van Red Bull Racing ziet doorbreken. De man uit Graz geeft aan dat hij het Ferrari het meest gunt, zeker als het zou gebeuren tijdens de Grand Prix van Italië aankomend weekend. De topman van Red Bull weet echter ook dat als Verstappen niet te krijgen maakt met externe problemen, het een illusie is om te denken dat er een andere coureur met de overwinning aan de haal gaat. Marko denkt dat de concurrentie alleen kans heeft als Verstappen te maken krijgt met technisch malheur.

Zege concurrentie alleen mogelijk bij probleem Verstappen

Op de vraag welk team Marko het gunt om de zegereeks te doorbreken, zegt hij: "Daarvoor zou Max een technisch defect moeten hebben. Maar als we verslagen worden, dan zou ik Ferrari dat wel gunnen. Zeker in Monza", zo laat de 80-jarige Oostenrijker optekenen.