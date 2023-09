Verstappen klokt snelste tijd in 'long run-sessie' tijdens eerste vrije training Italië

Jeen Grievink

Vrijdag 1 september 2023 14:30 - Laatste update: 14:38

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië stond vooral in het teken van de long runs, maar het was niettemin Max Verstappen die zich de snelste van de sessie mocht noemen. De Nederlander liet op de harde band een 1:22.657 noteren en was hiermee nipt sneller dan Carlos Sainz en Sergio Pérez.

Onder zonnige omstandigheden gingen de coureurs voor het eerst dit weekend het circuit op. Dit gold niet voor Zhou en Bottas, want toen zij weg wilden rijden uit de pitstraat, kregen zij te maken met een identiek probleem. De Alfa Romeo's bleven zodoende nog wat langer in de pitbox. In de beginfase werden er verschillende banden aan de tand gevoeld. Red Bull begon op de harde band, Aston Martin koos voor de mediums, terwijl Alpine met de softs aan de haal ging. Het was echter Verstappen die met een ronde van 1:22.657 als snelste uit de bus kwam in het eerste kwartier.

Alfa Romeo kampt met problemen, Red Bull en Ferrari sterk

Halverwege de training, waren de problemen bij Alfa Romeo nog steeds niet opgelost. Hoewel beide auto's inmiddels wel op de baan te vinden waren, werd er over de boardradio meermaals geklaagd. "De auto is onbestuurbaar", zo liet Bottas weten, die vervolgens ook maar weer naar binnen dook. De snelste tijd was op dat moment nog steeds in handen van Verstappen, die Sainz binnen een halve tiende op plek twee zag staan, eveneens een tijd die was neergezet op de harde band. Pérez had op diezelfde compound de derde tijd in handen, gevolgd door Leclerc en Alonso.

Vooral long runs, Verstappen de snelste

De eerste oefensessie op Monza stond met name in het teken van long runs, want de coureurs gingen nauwelijks op jacht naar snelle tijden. Zo klokte Verstappen maar liefst 30 ronden op zijn harde compound. Desalniettemin mocht hij zich ook de snelste van de eerste vrije training noemen. Zijn tijd van 1:22.657 - die hij al in de beginfase klokte - was bij het vallen van de vlag nog steeds de snelste. Hij werd op +0.046 gevolgd door Sainz. Pérez moest vanaf plek drie +0.177 seconde toegeven De top tien werd verder compleet gemaakt door Leclerc, Russell, Alonso, Norris, Hamilton, Tsunoda en Albon.