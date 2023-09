Lars Leeftink

Vrijdag 1 september 2023 15:06 - Laatste update: 15:17

De teams zijn druk geweest tussen de twee raceweekenden door. Zes coureurs hebben hun team zien ingrijpen richting de Formule 1 Grand Prix van Italië in Monza. Deze zes coureurs rijden dit weekend met een compleet nieuwe motor, terwijl twee coureurs met een nieuwe versnellingsbak aan het raceweekend gaan beginnen.

Veel coureurs hebben hun motoronderdelen volledig of deels vervangen zien worden. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Valtteri Bottas, Liam Lawson en Yuki Tsunoda hebben allemaal hun verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K vervangen. Dit is voor hun allemaal de vierde motor, waardoor ze nu aan het maximale aantal zitten. Leclerc, Sainz, Bottas, Lawson en Tsunoda hebben ook hun Exhaust System vervangen. Voor Leclerc en Bottas is dat het zesde onderdeel, voor Sainz, Lawson en Tsunoda hun vijfde. Alle zes de coureurs ontvangen geen gridstraf. Lawson neemt het aantal motoronderdelen over van Nyck de Vries eerder dit seizoen en Daniel Ricciardo daarna.

Versnellingsbak

Wat betreft de versnellingsbak hebben twee teams in moeten grijpen. Zowel Mercedes als Aston Martin hebben een versnellingsbak moeten verwisselen tussen de Grand Prix in Zandvoort en het begin van het weekend in Monza. Het gaat om George Russell en Fernando Alonso. Voor beide coureurs gaat het om de derde versnellingsbak, terwijl er vier zijn toegestaan. Beide coureurs hebben nu dus nog een wissel zonder straf over voordat ze aan het maximale aantal zitten.