Hamilton tot 2025 bij Mercedes, Zandvoort "vanwege één reden op F1-kalender" | GPFans Recap

Jeen Grievink

Donderdag 31 augustus 2023 23:00 - Laatste update: 23:11

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was vandaag een drukke donderdag op het circuit van Monza in Italië, waar dit weekend een nieuwe Grand Prix op het programma staat. Hoewel er vandaag geen actie op de baan was, was het wel een drukte van jewelste in de paddock. Niet alleen hielden de coureurs hun gebruikelijke praatje met de pers, maar werd op Monza ook de nieuwe Formule 2-auto voor 2024 onthuld. Daarnaast maakte Mercedes daar vandaag wereldkundig dat zij het contract met zowel Lewis Hamilton als George Russell hebben verlengd tot en met het seizoen van 2025. Verstappen kwam ook aan het woord vandaag en ging onder meer in op de uitspraken die Toto Wolff over hem deed. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Hamilton en Russell verlengen contract bij Mercedes tot en met 2025

Het grootste nieuws van vandaag, was toch wel de contractverlenging van Lewis Hamilton bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen was de afgelopen maanden behoorlijk aan het touwtrekken met zijn werkgever, maar beide partijen hebben nu dan toch een akkoord bereikt. Hamilton tekende voor twee seizoenen bij en blijft zodoende t/m 2025 aan boord van de Duitse renstal. Hij was echter niet de enige die zijn krabbel zette onder een nieuwe verbintenis. Ook George Russell verlengde zijn contract bij Mercedes. Hij blijft eveneens tot 2025 zitten bij de Zilverpijlen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Formule 2 onthult nieuwe auto voor komende jaren

Eveneens groot nieuws vandaag vanuit het Formule 2-kamp. De juniorenklasse presenteerde in Monza haar nieuwe bolide voor het 2024-seizoen. Deze auto is gebouwd op basis van de standaard va de Formule 1 2025 crash test. Met name de nieuw ontworpen achtervleugel springt in het oog. Deze heeft als doel om het effect van de DRS te vergroten en meer inhaalacties mogelijk te maken. De bedoeling is dat deze nieuwe auto niet alleen tijdens het seizoen van 2024, maar ook tijdens die van 2025 en 2026 gebruikt gaat worden. Hele artikel lezen? Klik hier!

Dutch GP "vanwege één reden op kalender F1" volgens Horner

De Dutch Grand Prix stond exact een week geleden op het punt van beginnen en het was alweer de derde editie sinds de terugkeer van de race op de Formule 1-kalender in 2021. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt Circuit Zandvoort "eigenlijk te smal" voor de koningsklasse, maar weet ook dat er één specifieke reden is dat Nederland op het programma staat. "Dat is vanwege Max en het effect dat hij heeft gehad", zo doelt Horner op de beweging die - met name vanaf 2016 - is ontstaan onder de Nederlanders. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen reageert op vraagtekens van Wolff: "Bullsh**t!"

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië gereageerd op de vraagtekens die Toto Wolff zette bij het grote verschil tussen de beide Red Bull-coureurs. Volgens de Mercedes-teambaas is het verschil tussen Verstappen en Sergio Pérez 'bizar groot' en zou dat te maken kunnen hebben met de invloed van de Nederlander binnen het team. "Bulls**t!", aldus Verstappen. "Maar het zit in ieder geval niet zo. Ik probeer gewoon zo snel mogelijk te rijden met de auto die ik op dat moment heb." Hele artikel lezen? Klik hier!

Marko gunt Ferrari zege op Monza als Vestappen niet kan winnen

De Grand Prix van Italië staat dit weekend op het programma op het Autodromo Nazionale Monza en Max Verstappen kan daar zijn tiende zege op rij boeken en daarmee het record verbreken. Mocht de Nederlander daar niet in slagen, dan hoopt Dr. Helmut Marko dat één van de Ferrari-coureurs aan het langste eind trekt. "Daarvoor zou Max een technisch defect moeten hebben. Maar als we verslagen worden, dan zou ik Ferrari dat wel gunnen. Zeker in Monza", zo laat de 80-jarige Oostenrijker optekenen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen over Monza: "Belangrijk om zoveel mogelijk topsnelheid te vinden"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een prima thuisrace, toen de Nederlander tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix zijn negende zege op rij boekte. In Monza krijgt de tweevoudig wereldkampioen de kans om een record te vestigen. Verstappen is er in ieder geval zeker van op de hoogte en weet wat er komend weekend belangrijk gaat zijn voor Red Bull Racing in Lombardije. "Het wordt dit weekend belangrijk om zoveel mogelijk topsnelheid te vinden, terwijl we ook nog goed voor de banden zorgen", zo zegt hij. Hele artikel lezen? Klik hier!