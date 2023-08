Lars Leeftink

Donderdag 31 augustus 2023 08:51 - Laatste update: 10:24

Max Verstappen reed afgelopen weekend een prima thuisrace, toen de Nederlander tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix zijn negende zege op rij boekte. In Monza krijgt de tweevoudig wereldkampioen de kans om een record te vestigen. Verstappen is er in ieder geval zeker van op de hoogte en weet wat er komend weekend belangrijk gaat zijn voor Red Bull Racing in Lombardije.

In het persbericht van Red Bull voorafgaand aan het raceweekend in Monza blikt de Nederlander vooruit op zijn terugkeer op het circuit waar hij vorig jaar nog de race won achter de safety car voor Charles Leclerc en George Russell. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Italië, om alle gepassioneerde Italiaanse fans te zien. Het land heeft een rijke geschiedenis in de motorsport, dus het is altijd goed om hier te racen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda sneert naar wedstrijdleiding: "Ben altijd weer degene die bestraft wordt"

Verstappen kent belang van topsnelheid

Verstappen weet dat het circuit in Monza een snel circuit is, waarop topsnelheid enorm belangrijk is. Nou is de RB19 wat dat betreft al behoorlijk goed, vooral door het slim gebruikmaken van de DRS, maar Verstappen wil er nog meer uit gaan halen. "Het wordt dit weekend belangrijk om zoveel mogelijk topsnelheid te vinden, terwijl we ook nog goed voor de banden zorgen. De weersverwachtingen lijken op een droog weekend te wijzen, en het zou eens goed zijn om een keer een weekend lang geen regen te hebben!"

Zegereeks

Verstappen is zelfs natuurlijk ook op de hoogte van zijn mogelijke record. De Nederlander evenaarde Sebastian Vettel afgelopen weekend. De Duitser won in 2013 tijdens zijn dominante periode negen races op rij, iets wat Verstappen in 2023 nu ook voor elkaar heeft gekregen. De Nederlander krijgt komend weekend de kans om weer een record alleen in handen te krijgen en gaat alles op alles zetten om de reeks voort te zetten. "Nu ik negen overwinningen op rij heb, hoop ik verder te bouwen aan deze reeks, maar daar gaan we vanzelf achterkomen."