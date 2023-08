Vincent Bruins

Donderdag 31 augustus 2023 08:03 - Laatste update: 08:04

Yuki Tsunoda is duidelijk niet blij met de wedstrijdleiding. Na afloop van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, vanwege contact tussen hem en George Russell. De coureur van Scuderia AlphaTauri heeft het gevoel dat hij altijd als schuldige wordt aangewezen.

Tsunoda moest de wedstrijd in de Noord-Hollandse badplaats aanvangen vanaf P17 na een gridstraf voor het ophouden van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie. Hij profiteerde echter van de eerste regenbui. De Japanner ging aan het einde van de eerste ronde naar binnen voor intermediates en dat bleek de juiste beslissing. Hij vond zichzelf op een gegeven moment in de top tien. AlphaTauri liet hem vervolgens te lang buiten op een oud setje zachte banden waardoor de pace wegviel.

Artikel gaat verder onder video

Gewoon racen

Halverwege de race probeerde Russell Tsunoda aan de buitenkant van de Tarzanbocht in te halen. Laatstgenoemde zat dus aan de binnenkant op de vuile lijn en schoot omhoog de baan op en raakte de Mercedes. Beiden liepen echter geen schade op en leken niet echt tijd verloren te hebben. Toch moest de 23-jarige uit Sagamihara het bekopen met een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij terugviel van P13 naar P15. "Dat is gewoon racen. Voor mijn gevoel was het geen agressieve actie," legde Tsunoda uit tegenover onder andere GPFans. "Volgens mij hebben we elkaar uiteindelijk niet eens geraakt. Maar ik ben altijd weer degene die bestraft wordt."

OOK INTERESSANT: Marko hoopt dat Verstappen wereldtitel binnensleept in Japan: 'Dat zou Honda leuk vinden'

Oud vs. nieuw

Verder verklaarde de AlphaTauri-coureur de keuze om op een oud setje softs door te gaan: "We waren het erover eens om deze strategie te doen door buiten te blijven op de zachte band. In de vrije training zagen de softs er goed uit en ik denk niet dat we zo'n groot verschil hadden verwacht tussen een gebruikt en een nieuw setje. De pace was nogal anders dan we hadden verwacht, dus uiteindelijk hebben we er niet van kunnen profiteren, maar ik genoot ervan om te vechten tegen de andere coureurs," aldus Tsunoda die toch met wat optimisme uitkijkt naar de Italiaanse Grand Prix die aankomend weekend wordt verreden op Autodromo Nazionale Monza.