Woensdag 30 augustus 2023 19:18

Dr. Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen ook dit seizoen wereldkampioen wordt. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar de hoofdadviseur van Red Bull Racing heeft een specifieke race in gedachten waar hij hoopt dat Verstappen de derde titel binnensleept: de Grand Prix van Japan.

Marko bracht zijn zomervakantie voor de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend thuis door in Steiermark. "Daar kan je volledig bijkomen zonder dat je van hot naar her moet vliegen," vertelde de Oostenrijker tegenover oe24. Volgens hem had Mercedes-teambaas Toto Wolff ook beter niet bij hem kunnen 'relaxen', ondanks dat Wolff tijdens zijn eigen vakantie een blessure opliep bij een fietsongeluk: "Nee joh, werken in de bossen is veel gevaarlijker. Het is nu al de tweede keer dat Toto van zijn fiets is gevallen. Misschien moet hij eens een cursus gaan volgen," grapte Marko.

Titel in Suzuka

De hoofdadviseur onthulde dat hij tussen Formule 1-wedstrijden door wel eens naar Japan vliegt om Honda, de motorleverancier van Red Bull, te bezoeken. Hij hoopt dan ook dat Verstappen de wereldtitel van 2023 op het circuit van Suzuka veiligstelt: "Laten we zien of alle overwinningen en recordbrekende prestaties doorgezet worden. Maar Suzuka zou mooi zijn. Ik denk dat onze Japanse motorleverancier dat zeker niet erg zou vinden." Marko verwacht dat de dominantie van Verstappen ook niet te stoppen is momenteel en vergelijkt hem met Sebastian Vettel, toen de Duitser eind 2013 onverslaanbaar was: "Max is veel meer ontspannen. Sebastian moest eerst nog een enorm gat slaan naar [Fernando] Alonso. Bij Max heb je het gevoel dat hij momenteel alles met ongelooflijk gemak doet."

Geruststelling voor Oranjefans

Hij wil de Oranjefans dan ook geruststellen dat Verstappen geen concrete plannen heeft om de Formule 1 binnenkort te verlaten, ondanks uitspraken van de Nederlander dat hij de drama en de verplichtingen in de koningsklasse een beetje zat begint te worden: "Hij heeft zijn eigen kijk erop," aldus Marko. "Hij vindt de constante veranderingen aan de reglementen, met betrekking tot bijvoorbeeld de banden, onnodig. Maar er zal niks in de nabije toekomst gebeuren." Marko heeft ook goed nieuws omtrent upgrades voor de RB19-bolide van Red Bull: "Onze volgende zal in Singapore zijn," legde hij uit over wanneer het volgende upgradepakket arriveert.