Dr. Helmut Marko komt na de race in Zandvoort woorden tekort over de prestatie van overwinnaar Max Verstappen. De Nederlander werd van tevoren al gebombardeerd tot topfavoriet, toch moest het allemaal nog maar even gebeuren.

Na de zomerstop was de Dutch Grand Prix de eerste stop op de Formule 1-kalender. Verstappen wist de eerste twee edities van de race, sinds de terugkeer, te winnen. Ook de derde editie is uiteindelijk prooi geworden voor Verstappen en hoewel dat van tevoren wel werd gedacht, was het zo makkelijk nog niet.

Verstappen niet ondergegaan aan immense druk

Op de vraag bij Viaplay of Marko nog verbeterpunten voor Verstappen ziet, reageert de Oostenrijker: "Ik ken er niet een. Hij is zo goed. Het maakt niet uit of het regent of dat het droog is. Hij kan de race lezen en de banden onderhouden." Formule 1 blijft een mechanische sport en er kan van alles misgaan. Daarnaast moet er ook nog rekening worden gehouden met de menselijke factor. Daarin prijst Marko zijn coureur: "Hij is daarnaast ook nog zo kalm. De ceremonie voor de start was erg indrukwekkend. Er was zoveel emotie, maar voor hem betekent dat enorm veel druk. Hij zei hallo tegen de koning, stapte in de auto en flikte het kunstje gewoon."

Buitencategorie

Marko wil niet graag Verstappen vergelijken met grootheden uit het verleden, maar laat zich toch verleiden. "Elke periode is altijd anders. Maar Max is iets van de buitencategorie. Hij hoort nu al bij de topcoureurs van de verschillende decennia. Voor hem is Formule 1 zijn leven en al dat andere, gebeurt gewoon. Misschien maakt dat hem wel zo sterk", aldus Marko.

