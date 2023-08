Jeen Grievink

Donderdag 31 augustus 2023 16:56 - Laatste update: 16:57

De Dutch Grand Prix stond exact een week geleden op het punt van beginnen en het was alweer de derde editie sinds de terugkeer van de race op de Formule 1-kalender in 2021. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt Circuit Zandvoort "eigenlijk te smal" voor de koningsklasse, maar weet ook dat er één specifieke reden is dat Nederland op het programma staat.

In 2021 keerde de Grand Prix van Nederland, beter bekend als de Dutch Grand Prix, terug op de kalender van de Formule 1. Het was voor het eerst sinds 1985 dat de koningsklasse weer ging rijden op het circuit in de Noord-Hollandse duinen van Zandvoort. De terugkeer van de race bleek een groot succes, want het evenement krijgt keer op keer lovende kritieken. Ook vorig weekend was het weer een feest van jewelste in Zandvoort. Ondanks het wisselvallige weer, zaten de tribunes stampvol en waren er op zondag veel inhaalacties te zien. Toch is dat volgens Horner absoluut niet de reden dat Zandvoort op de kalender staat. Er is maar één reden denkbaar, zo concludeert de teambaas, en dat is Max Verstappen.

Verstappen reden voor bestaan Dutch GP

"De race staat op de kalender vanwege één reden, en dat is vanwege Max en het effect dat hij heeft gehad", zo doelt Horner op de beweging die - met name vanaf 2016 - is ontstaan onder de Nederlanders. "Als je hier (op Zandvoort, red.) komt en de sfeer ziet en voelt, dan weet je dat het een fenomenaal evenement is. De sfeer is zeker uniek en de organisatie doet het geweldig", zo vertelde onder ten overstaan van de media.

Circuit Zandvoort te smal voor Formule 1

Hoe laaiend enthousiast Horner ook is over het evenement an sich, vindt hij wel dat Circuit Zandvoort eigenlijk niet geschikt is voor de Formule 1. "Het is een lastig circuit en het is eigenlijk misschien wel te smal voor de Formule 1", zo zegt hij. "Maar goed, dat is Monaco ook. Het is een uitdaging en ik heb het gevoel dat de coureurs het leuk vinden."