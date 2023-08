Lars Leeftink

Donderdag 31 augustus 2023 12:16 - Laatste update: 13:07

Daar waar het seizoen 2023 in de Formule 1 nog volop aan de gang is, is de focus bij de Formule 2 al een beetje verschoven richting de toekomst. In Monza, waar de koningsklasse komend weekend in actie komt, is de nieuwe F2-auto voor 2024 onthuld.

De Formule 2, waar het seizoen dit jaar in Abu Dhabi afgesloten gaat worden, heeft ervoor gekozen de nieuwe auto op donderdag in Monza, voor het raceweekend van de Formule 1, te onthullen. Wat qua uiterlijk vooral opvalt, is de achtervleugel. Deze achtervleugel heeft een hele andere vorm dan de vorige achtervleugels. De auto is gebouwd op basis van de standaard van de Formule 1 2025 crash test. Het doel van de achtervleugel is om het effect van de DRS te vergroten en meer inhaalacties mogelijk te maken.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst

De auto gaat door de raceklasse in 2024, 2025 en 2026 gebruikt worden. "De neus, voor- en achtervleugels en bodem zijn ontworpen om wiel-aan-wiel racen aan te moedigen, wat zal leiden tot spannende actie op het circuit", aldus de Formule 2. De filosofie van deze auto is om de meest getalenteerde coureurs voor te bereiden op de Formule 1.